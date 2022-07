¿Quién es Maribel Domínguez? La DT de la sub 20 Femenil separada de su cargo

Maribel Domínguez dejará temporalmente la dirección técnica de la sub 20 femenil (Foto: Cuartoscuro)

En las últimas horas circuló información de que la FMF habría separado a Maribel a Domínguez y a su cuerpo técnico de la Selección Mexicana Femenil Sub 20, a unos días de la Copa Mundial en Costa Rica.

Un elemento del cuerpo técnico fue acusado ante la FMF de acoso sexual por una jugadora del Tri; Maribel Domínguez sabía y no intervino antes, según reporta la revista Proceso. La jugadora exigió a la FMF una reacción antes de hacer público el caso.

La FMF anunció este jueves que ante una solicitud de investigación, inmediatamente se abrió dicho proceso de acuerdo con los protocolos internos establecidos.

“La FMF informa que ante una solicitud de investigación, inmediatamente se abrió dicho proceso de investigación de acuerdo con los protocolos internos establecidos. Para apoyar este proceso y garantizar su imparcialidad, temporalmente se ha suspendido al cuerpo técnico de esta selección, asumiendo la responsabilidad la DT Ana Galindo”, se lee en el comunicado.

¿Quién es Maribel Domínguez?

Maribel Domínguez es considerada una de las mejores futbolistas mexicanas de la historia; comenzó a jugar futbol disfrazada como hombre en equipos varoniles.

El futbol mexicano varonil ha tenido a destacados jugadores como Hugo Sánchez y Rafael Márquez, mientras que el femenil ha tenido a jugadoras como Maribel Domínguez, Charlyn Corral y Alicia ‘Pelé’ Vargas.

‘Marigol’ logró abrirse camino en el futbol y destacar a nivel nacional antes de la creación de la Liga MX Femenil gracias a sus cualidades y sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Trayectoria de Maribel Domínguez

Maribel Domínguez nació el 18 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México.

Comenzó a jugar futbol en equipos locales de donde vivía, en Valle de Chalco, Estado de México. Algunas veces se vistió como hombre y se hacía llamar ‘Mario’ para que la dejaran jugar.

“Yo también me tuve que disfrazar demasiadas veces de hombre para poder jugar al futbol en equipos masculinos”, contó después al ser presentada como entrenadora del Tri Sub-15.

Como en México no había liga femenil de futbol profesional, emigró a Estados Unidos, en 2002, para jugar con el Kansas City Mystics. Fue MVP de la temporada y subcampeona de goleo con 17 goles.

Lamentablemente para ‘Marigol’, su club desapareció y también la liga femenil en la que compitió después con el Atlanta Beat. Regresó a México en 2003 y recibió una beca deportiva del gobierno del país.

La delantera fue la máxima goleadora de Torneo Preolímpico, con nueve goles; la Selección Mexicana Femenil calificó por primera vez para unos Juegos Olímpicos en Atenas 2004 –donde Maribel hizo el único gol del Tri en el torneo.

Fichajes de Maribel Domínguez con Celaya y Barcelona

Maribel Domínguez atrajo reflectores internacionales en 2004 al anunciarse que jugaría con el equipo varonil del Celaya, tras la autorización de la Federación Mexicana de Futbol. Sin embargo, la FIFA no la aprobó y argumentó que se debe mantener la distinción entre futbol varonil y femenil.

En 2005, el Barcelona Femenil contrató a la delantera mexicana –en la misma época que Rafael Márquez –; Maribel debutó con tres goles y ayudó a su equipo a evitar el descenso. Un año después fue elegida por la FIFA como la sexta mejor futbolista del mundo.

‘Marigol, continuó su carrera con el Euromar Estartit (Segunda División de España), en 2006, y colaboró con 22 goles para que su club fuera campeón y ascendiera a la Superliga. La siguiente temporada marcó 15 goles y el Euromar se mantuvo en la liga.

Maribel Domínguez participó además en dos Copas Mundiales (1999 y 2011), tres Copas Oro (2000, 2002 y 2005) y unos Juegos Panamericanos (2011). Se retiró en 2013 con la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hasta ahora, se mantiene como la máxima goleadora histórica de la Selección Mexicana Femenil con 82 goles en 116 partidos.

La futbolista mexicana inició su carrera como entrenadora en categorías inferiores del futbol español. En los últimos años trabajó como entrenadora de los equipos Sub 15 y Sub 20 de la Selección Mexicana Femenil. Maribel Domínguez logró calificar al Tri al Mundial Sub 20 de Costa Rica 2022.