‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol: Así fue el pesaje y el último cara a cara previo a la pelea

En un escenario al costado del T-Mobile Arena, de Las Vegas, Estados Unidos, se realizó el pesaje previo a la pelea de este sábado entre el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el ruso Dmitry Bivol por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo.

Ambos deportistas, de 31 años, pasaron la prueba de la báscula con el límite de 175 libras. La exhibición comenzó con un buen ambiente a cargo de la música de un mariachi frente a la multitud –sentada en un soleado día- en donde no faltaron las banderas de México.

Será a partir de las 21:00 horas (tiempo del centro de México) cuando ambos lo den todo en el ring en la pelea estelar luego de que formarán parte del programa. ‘Canelo’ llegará con un récord de 57 triunfos —39 de ellos ganados por nocaut— dos empates y una derrota. En cambio, Bivol está invicto con 19 victorias, 11 de ellas con nocaut.

¿Cómo fue el pesaje del ‘Canelo’?

Al ritmo de música mexicana, el boxeador salió con un pijama rayada en color rojo con negro con las iniciales de la marca DG. Así esperó el pesaje del ruso, quien se apuntó con 174.6 libras mientras mostraba su marcado cuerpo.

Después le llegó el turno al ‘Canelo’, quien se despojó de su vestuario para quedarse a media libra de lo permitido gracias a sus 174.4 en marcaje. El color de sus boxers iban a tono con su look general en color rojo. Todo ocurrió con orden, ya que después de mirarse fijamente a los ojos en el face to face se mostraron serios y chocaron los puños.

“Estoy muy agradecido y espero mañana brindarles una gran pelea y el triunfo. No me causa nada el face to face, a veces sí un poquito. Son las ganas de estar arriba del cuadrilátero”, le dijo el mexicano a Azteca 7 antes de seguirse preparando con una alimentación basada en arroz, pasta y carbohidratos.

Ante su gente, y su mamá entre los asistentes, fue ovacionado mientras se despedía poniendo su mano en el corazón, con señas de cariño, mandando besos o posando con golpes de box al aire.