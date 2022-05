Primero la Champions: Rafa Nadal pide 'chance' para ver la semifinal en el Madrid Open

El tenista español Rafael Nadal debutará este miércoles en el Masters 1000 de Madrid frente a Miomir Kecmanovic, pero tenía una preocupación: el partido de vuelta de la semifinal de la Champions League entre el Real Madrid, equipo del que es seguidor, y el Manchester City, por lo que hizo una peculiar petición a la organización.

“A Rafa Nadal le gusta jugar de día en Madrid para que la pelota bote más alto y con la semifinal de Champions nos pidió no jugar a la misma hora del partido”, dijo el director del Madrid Open, Feliciano López, a El Larguero. “Hace mucho que no voy al Santiago Bernabéu y es un partido al que me apetece ir, a ver si me puedo escapar para ver el partido contra el Manchester City”, agregó.

No es una novedad el gusto del tenista por el cuadro dirigido por Carlo Ancelotti, ya que el pasado fin de semana bajó del palco a la cancha para dar la patada inicial del partido que le dio su título número 35 en LaLiga a los merengues luego de derrotar por un marcador 4-0 al Espanyol.

El debut de Nadal en el Mutua Madrid Open

Nadal viene de una lesión, pero está listo para jugar la segunda ronda del torneo que ha ganado en 2005, 2010, 2013, 2014 y 2017. El número cuatro del mundo en el ranking de la ATP ha sido comparado con otro de los participantes del Masters 1000, que se desarrolla del 26 de abril al 8 de mayo, Carlos Alcaraz.

“Rafa es alguien que va más allá del deporte, la gente le adora, pero la gente también tiene mucha ilusión ahora con Carlos, lo ven como el sucesor de Nadal, el heredero al trono. Rafa está muy bien sentado en el trono, pero es muy bonito tener a Nadal como referencia”, aseguró López.

La competencia internacional también marca el regreso de Novak Djokovic a las canchas luego de que tras su decisión de no vacunarse contra la COVID-19 su participación en eventos deportivos se viera mermada.

“Djokovic está feliz, parece que los países ya están dejando de nuevo entrar a la gente. Le está costando un poquito porque lleva pocos partidos jugados y el tema de la vacunación le ha perjudicado en su calendario. Le encanta Madrid y España, tiene casa en Marbella. Creo que el Mutua Madrid Open le va a dar mucha confianza”.