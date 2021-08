Empire ARTISTA: Queensrÿche

SELLO: Capitol

PRECIO: $924 (CD Triple + DVD)

Maestría en el art rock y el metal

Queensrÿche construyó una forma progresiva de heavy metal a partir de la pirotecnia en las guitarras y el art rock. Después del gran éxito que la banda ganó con su obra maestra Operation: Mindcrime, de 1988, era lógico suponer que no podría superarse a sí misma. Empire, lanzado solo dos años después, demostró que Queensrÿche se reinventó de gran forma, alcanzando el puesto no. 7 en las listas de Billboard. Esta versión, recién remasterizada en Abbey Road Studios, reúne todas las grabaciones disponibles de este notable álbum en 3 CD. El DVD contiene videos promocionales y presentaciones en vivo.

Soul Circus ARTISTA: Victor Wooten

SELLO: Vanguard Records

PRECIO: $554

Virtuoso del bajo

Victor Wooten es un bajista virtuoso que siempre está probando cosas nuevas, al que le gusta experimentar con diversas influencias e incorporar varios estilos musicales a su obra. Soul Circus, de 2005, no es un álbum de jazz tradicional, pero contiene suficiente jazz, funk, hip-hop y soul para mantener feliz a cualquier aficionado a la música. Más allá de demostrar que es un gran bajista y compositor y un buen cantante, el disco destaca por su gran colección de canciones. A pesar de la opinión de los puristas del jazz, Soul Circus proyectó a Wooten y su banda a la vanguardia de la música contemporánea, donde aún permanecen.

The Concert in Central Park ARTISTA: Simon and Garfunkel

SELLO: Sony Legacy

PRECIO: $1,080 (LP Doble)

Espectáculo verdaderamente masivo

Simon and Garfunkel fueron uno de los actos fundamentales de los 60, creadores de la banda sonora de una generación con temas como The Sounds of Silence, Mrs. Robinson y Bridge Over Troubled Water. Tras varios años separados y limar asperezas, el dueto se reunió el 19 de septiembre de 1981 para realizar un concierto gratuito en Central Park, Nueva York, que fue lanzado en este álbum de dos discos que presenta 19 de las mejores canciones escritas por Paul Simon en un espectáculo emocionante, ante más de 500,000 personas que fueron testigos del genio del compositor y del virtuosismo de la voz de Art Garfunkel.