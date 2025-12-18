Cometa 3I/ATLAS: ¿Dónde y cuándo verlo en su punto más cercano a la Tierra EN VIVO?

El cometa 3I/ATLAS está cerca de su punto más cercano de la Tierra.

El cometa 3I/ATLAS está cada vez más cerca de la Tierra, y ya hay portales especializados con información para que no te pierdas del espectáculo antes de que termine el año.

Detectado por el telescopio ATLAS, en Río Hurtado, Chile, el paso de este cometa es uno de los eventos astronómicos más importantes del año, esto debido a que se trata de un cuerpo celeste descubierto este año, y que es posible que no se vuelva a ver en cientos o miles de años.

Se prevé que en su punto más cercano se pueda observar sin ayuda de telescopio o binoculares; sin embargo, la NASA emitió una serie de recomendaciones para que no te pierdas del espectáculo y lo disfrutes, ya sea dentro o fuera de casa.

¿Cuándo será el punto más cercano del cometa 3I ATLAS?

El viernes 19 de diciembre será el momento clave para el cometa 3I/ATLAS, ya que se posicionará a unos 274 millones de kilómetros de la Tierra, en el que será su punto más cercano a nuestro planeta.

Esta distancia equivale unas 700 veces a la que hay entre la Tierra y la Luna, y aunque parece lejano, con un cielo despejado podrás observar el fenómeno.

Se espera que el mejor momento para observar el cometa sea antes del amanecer este viernes; sin embargo, en la noche también será visible.

¿Dónde ver el paso del cometa 3I ATLAS?

Para ver el cometa 3I/ATLAS dependes de que el cielo en tu localidad esté despejado; sin embargo, si deseas observarlo desde la comodidad de tu casa, también existen alternativas.

Una de ellas es el Virtual Telescope Project 2.0, mismo que hace transmisiones en vivo, y que desde la noche del 18 de diciembre comenzará algunas transmisiones.

Otro tip es estar pendiente de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, que compartirán imágenes en tiempo real del paso del cometa.

De hecho, la NASA anunció un evento en la plataforma de Reddit, donde contestarán dudas sobre cómo estudian al cometa 3I/ATLAS.