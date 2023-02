Cáncer en perros: Esta es la edad en la que podría aparecer según su edad y raza

Tener perros y gatos como mascotas implica una gran responsabilidad, ya que además de alimentarlos adecuadamente y darles buenas condiciones de vida, hay que estar al pendiente de su salud realizando chequeos constantes con el veterinario para que detecte enfermedades a tiempo.

Una de las enfermedades que puede afecta a los caninos es el cáncer en alguna parte del cuerpo. Un estudio reciente pude determinar que en perros mayores la principal causa de muerte es la proliferación de células contaminadas.

Age at cancer diagnosis by breed, weight, sex, and cancer type in a cohort of more than 3,000 dogs: Determining the optimal age to initiate cancer screening in canine patients también determinó a qué edad aparece el cáncer en los perros, así como en cuáles razas es más frecuente.

¿A qué edad aparece el cáncer en los perros?

Se calculó la edad media en la que aparecen los tumores en los perros y se obtuvo que en las mascotas de más de 50 kilos, el diagnóstico de cáncer de huesos se da cuando tienen cinco años de vida.

En cambio, en los perros de menos de 50 kilos, la enfermedad se detecta a los 11 años. En el estudio también se reveló que los caninos de raza grande desarrollan cáncer a los ocho años.

En cambio, en otras razas el cáncer aparece a los nueve años. Se analizó a 3 mil 452 perros; se examinó sobre todo el diagnóstico del cáncer y la correlación del tamaño, el sexo, la raza y la edad media, que fue se siete años.

¿Cuáles son las razas de perros que desarrollan cáncer?

Los investigadores determinaros que estas razas de perros tienen la media de edad de diagnóstico. Presentan el padecimiento desde jóvenes, a los seis años.

Los mastines.

El gran danés.

Bulldogs.

En estas otras razas el cáncer aparece entre los seis años y medios y los siete años:

Boxers.

Vizsla.

Bernés de la montaña.

A los 10 años de edad la enfermedad puede aparecer en estas razas de perros, que se caracterizan por ser pequeños:

Salchicha.

Cocker.

Pastores australianos.

Beagles.

Otros detalles de la investigación arrojaron que las hembras padecen cáncer a edades más avanzadas. Además, se explica que la esterilización puede retardar la aparición o desarrollo de la enfermedad.