‘Polvo eres...’ Asteroide Dimorphos, embestido por DART, deja estela de partículas cósmicas

El asteroide Dimorphos, que fue embestido por una sonda espacial de la NASA está dejando ahora una estela de miles de kilómetros de polvo y escombros causada por el impacto.

Los astrónomos capturaron la escena a millones de kilómetros de distancia con un telescopio en Chile. Las observaciones, dos días después del ensayo de defensa planetaria del mes pasado, fueron dadas a conocer recientemente por un laboratorio de la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos en Arizona.

La imagen muestra una cola similar a la de un cometa con una longitud de 10 mil kilómetros, formada por polvo y material diverso expulsado del cráter dejado por el impacto.

Esa estela se está alejando aceleradamente del asteroide, en gran parte por la presión de la radiación solar, dijo Matthew Knight, del Laboratorio de Investigaciones Navales de Estados Unidos, que hizo la observación junto con Teddy Kareta, del Observatorio Lowell, usando el telescopio SOAR (Southern Astrophysical Research Telescope), en Chile.

Los científicos esperan que la cola se haga aún más larga y se disperse más, volviéndose tan tenue que será indetectable.

“En ese momento, el material será como cualquier otro polvo que flota en el sistema solar”, dijo Knight el martes en un correo electrónico.

Se planean más observaciones para determinar cuánto y qué tipo de material fue expelido de Dimorphos, un satélite menor de 160 metros que orbita un asteroide más grande, Didymos.

Lanzada hace casi un año, la sonda espacial DART de la NASA fue destruida en la colisión. La misión de 325 millones de dólares para desviar la órbita del asteroide fue un ensayo para el día en que un cuerpo espacial grande se dirija a la Tierra.

Dimorphos y Didymos nunca representaron ni representan un peligro para el planeta, dijo la NASA.

¡El futuro es hoy! NASA y Google acercan Universo en 3D a usuarios de internet

El espacio exterior ha sido objeto de estudio, motivo y fascinación de astrónomos, astro-físicos y demás científicos que estudian por medio de avanzados telescopios, planetas, constelaciones, galaxias y demás misterios del universo; sin embargo, para los ciudadanos ‘de a pie’ es más complicado acceder a imágenes y fotografías como las que nos ha dado el telescopio James Webb.

Por ello, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA por sus siglas en inglés) y el gigante tecnológico Google pretenden acercar el espacio a los internautas, al permitir acceder a través del popular buscador a más de setenta objetos -planetas, satélites o instalaciones tecnológicas- en tres dimensiones.

Por medio del proyecto “Explore the Solar System”, la agencia espacial estadounidense y Google Arts and Culture pondrán al alcance de un click imágenes en 3D de muchos de los rincones que no te imaginabas del Universo explorado por la humanidad y los medios tecnológicos a su alcance.