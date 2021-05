Este insecto aparece cada 17 años... y ya inició el ‘miedo’ en EU

Primero fueron los agujeros del tamaño de una moneda de cinco centavos en su patio trasero y las pequeñas torretas de tierra que aparecían cerca de los árboles. Luego, las criaturas regordetas, de ojos pequeños y bocas como pajitas empezaron a salir de su hibernación subterránea y empezaron su ruidosa época de apareamiento.

Esta vez, Martha Weiss estaba preparada. Había estado esperando este momento durante 17 años, desde que el último lote de Brood X, también conocido como Great Eastern Brood, una erupción masiva de cigarras periódicas apareció en Washington DC, ciudad natal de la profesora de biología de la Universidad de Goergetown.

“Hoy nos bombardean 100 veces al día con artículos sobre cigarras esto y cigarras aquello. En ese entonces, era más o menos silencio, y de repente, hubo millones de insectos arrastrándose por las aceras y los árboles y las bicicletas y los buzones de correo”, dijo Weiss

Aunque Weiss y sus hijos habían sido tomados por sorpresa por el enjambre de cigarras de 2004, se deleitaba con cada parte de la invasión alada. Pero sabía que no todos compartían esa franqueza.

“Si alguien tiene la tendencia a tener un poco de miedo a los insectos, esta sería una gran oportunidad para desarrollar un miedo total”, dijo.

Según Jeffrey A. Lockwood, autor del libro ‘La mente infestada: por qué los humanos temen, detestan y aman a los insectos’, hasta 19 millones de estadounidenses se consideran entomofóbicos, lo que significa que poseen un miedo persistente y excesivo a los insectos.

A medida que el suelo se calienta y emergen las primeras cigarras, una estrategia de supervivencia es salir de la ciudad.

“Creo que las partes más aterradoras fueron descubrir al azar que había cigarras pegadas a mi ropa, a veces siguiéndome adentro en las casa o en el trayecto a la escuela. Además, solo la sensación de volar hacia mí y rebotar en mí”, escribió DW, quien pidió ser identificada con ese nombre.

Jenna Golden, que vive en Washington, DC, le ha tenido miedo a los insectos de todo tipo desde la infancia, cuando vio por primera vez la película ‘Aracnofobia’. Las plantas de interior están prohibidas en su hogar, por temor a que los insectos se monten. Ella planea quedarse adentro tanto como sea posible mientras dure el evento Brood X. “También me siento muy seguro de que seguiré usando mi máscara afuera durante este tiempo para asegurarme de que nada pueda volar hacia mi cara o mi boca”, dijo Golden.

“Creo que tal vez podría decir que una pandemia me ayudó a prepararme para esto”.

Sabiendo que para personas como Golden, evitar el contacto corporal con los insectos será primordial este verano, algunas empresas han comenzado a comercializar prendas de abrigo a prueba de cigarras.

En grupos de Facebook como ‘Cincinnati Cicada-Phobia Safe Space’, miembros de todo el este de los Estados Unidos publican fotos de ellos mismos sosteniendo raquetas de tenis envueltas en plástico para alejar las cigarras y comparten enlaces para comprar trajes de apicultor.

Las personas informan que tienen pesadillas con temas de cigarras y colocan trampas para proteger sus jardines de los lunares que comen cigarras. Algunos se están abasteciendo para quedarse en sus hogares mientras dure, como para otra cuarentena.

Jane Ann Pyron, de 54 años, ha armado un traje a prueba de cigarras hecho en casa con paraguas y forros para cortinas de baño, que planea usar siempre que su piel pueda estar expuesta al aire libre. No le gusta pensar en lo que podría pasar si una cigarra logra meterse debajo del plástico con ella.

“Si no puedo ir de mi casa a mi auto y luego de mi auto al trabajo, simplemente no salgo de la casa”, dijo Pyron.

¿Las cigarras representan un peligro para la humanidad?

Después de aparearse y morir, los cadáveres se acumulan por miles de millones y comienzan a oler. Pero no son depredadores, no son venenosas, no tienen púas y no pican ni muerden. (De hecho, se pueden comer, cubiertas de chocolate o fritas).

Pueden podar las puntas de algunas plantas mientras se alimentan de savia y ponen sus huevos, lo que daña los árboles jóvenes. Pero no te van a poner huevos en el cuello, dijo Weiss, algo que ni siquiera se me había ocurrido temer.

”Realmente no pueden lastimarte. Y realmente no están interesados en ti. Están por encima del suelo durante el 1% de su vida útil. Quieren cantar, aparearse, tener bebés y luego se van”, señaló Weiss.

“Ellas han estado ocupándose de sus propios asuntos bajo sus pies, en nuestros patios y en nuestros parques, creciendo muy lentamente y permaneciendo fuera de la vista y fuera de la mente hasta que, de repente, durante este último período corto de su ciclo de vida. Han estado aquí durante decenas de miles de años en su ciclo y nos hemos impuesto en el medio”, agregó.