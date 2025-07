Metro de CDMX amanece ‘adormilado’: Usuarios reportan retrasos en 4 Líneas HOY viernes

Después de que la Línea 3 y B presentaran retrasos en el avance de sus trenes el día de ayer, este viernes 11 de julio, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo denunciaron afectaciones en cuatro de las 12 líneas que lo conforman.

Toma precauciones si usas las Líneas 7, B, A y 3, ya que los usuarios reportan hasta 10 minutos de espera para abordar un tren.

En redes sociales oficiales, el Metro reporta afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3 (que será modernizada durante el Gobierno de Clara Brugada), 5, 7, 8, 9, A, B y 12, donde el tiempo de esperar para abordar un tren es de 6 minutos.

Las Líneas del Metro que se reportan como ‘despejadas’ o con afluencia moderada son las Líneas 4 y 6, con tiempo de espera de 5 minutos; sin embargo, usuarios en redes sociales han reportado deficiencias del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

¿Por qué hay retrasos en la Línea B y A del Metro CDMX?

Por segundo día consecutivo, la Línea B con dirección hacia Buenavista presentó retrasos en el avance de los trenes, lo que provocó el descontento de los pasajeros.

“Tío Metro, ¿por qué vas tan lento como de costumbre en la Línea B, del lado de Buenavista? ¡Para colmo, haciendo base por estación! Te recuerdo que aún me debes un día de salario, ¿cuándo me lo vas a pagar? Mejor métele nitro y no hagas base", comentó un transportista.

El Metro CDMX, hora bajo la dirección de Adrián Rubalcava, informó que se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, tras el retiro de un tren para su revisión. “Atiende las indicaciones del personal del sistema y permite el libre cierre de puertas”, agregó el organismo.

La Línea A, que permanece a la espera de trabajos de remodelación, no se queda atrás. Este viernes, usuarios expresaron su descontento debido a que los trenes avanzan con lentitud y hacen base en varias estaciones.

“¿Ya se descompusieron los trenes en la Línea A? ¿Hay alguna perturbación, un homeless en las vías, revisión de tren o van a desalojar uno? ¿O por qué van tan lentos y están detenidos?”, cuestionó otra pasajera.

El STC indicó que, hasta el momento, la Línea A no presenta averías. Señaló que la alta afluencia propia de la hora complica la operación, pero se trabaja en agilizar la circulación de los trenes desde las terminales.

¿Qué Líneas del Metro CDMX presentan fallas este viernes?

Una de las Líneas que presenta mayores retrasos la mañana de este viernes es la Línea 7, la cual, desde el pasado miércoles, ha registrado afectaciones por averías; sin embargo, este viernes usuarios denunciaron retrasos de hasta 10 minutos.

“Línea 7: más de 10 minutos esperando y sigue sin pasar en dirección a Rosario. ¿Qué pasa?”, cuestionó un usuario en X.

Al respecto, el Metro explicó que se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales de la Línea 7.

Asimismo, otra Línea que presenta afectaciones es la Línea 3, donde usuarios señalaron que el servicio va lento en dirección a Universidad.

“La Línea 3 va muy lenta en dirección a Universidad, los trenes tardan demasiado y se quedan mucho tiempo detenidos en las estaciones. Así es imposible llegar a tiempo, a clase o al trabajo”, comentó otro pasajero.