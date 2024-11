Que tu auto no pase el 'Buen Fin' en el Corralón: Hoy No Circula para este jueves en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula 'no perdona' durante los días de festividades de noviembre en CDMX y Edomex.

¿Ya sabes si puedes sacar ‘la nave’ este jueves 14 de noviembre? El programa Hoy No Circula aplicará con normalidad previo a uno de los últimos días de actividades previos al puente del 16 al 18 de noviembre, en el que tanto trabajadores como estudiantes tendrán un fin de semana largo de tres días.

Si planeas usar tu auto en esos días, es importante que conozcas cómo aplica el programa y así evitar multas en las próximas horas derivado del incumplimiento del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México.

En caso de que dependas de circular con tu auto para ir a trabajar o estudiar, esto es lo que debes saber sobre el Hoy No Circula:

¿Habrá Doble Hoy No Circula este jueves 14 de noviembre?

No. La calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México se ha mantenido en los niveles necesarios para que no se active la contingencia ambiental y con ello se eviten programas como el doble Hoy No Circula.

Debido a las condiciones climáticas, no se esperan contingencias ambientales para los próximos días según la Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que informó que actualmente hay inestabilidad en la atmósfera, por lo que se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos no salen a las calles este jueves 14 de noviembre

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Hoy No Circula aplica este jueves para estos autos:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 o 2.

Recuerda que el Hoy No Circula aplica tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México como una medida para reducir la emisión de contaminantes de los autos.

¿Qué autos sí circulan este jueves 14 de noviembre en CDMX y Edomex?

Según Medio Ambiente en la Ciudad de México, estos son los vehículos a los que no les aplica el Hoy No Circula este jueves:

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Autos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos.

Carros híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Autos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten Holograma “Exento”.

Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la Came emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Carros que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la Came emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Autos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Autos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación.

Autos de cualquier engomado que no sea verde, ni terminación de placa 1 o 2.

En caso de que tu carro no esté en la lista, considera opciones de transporte público en CDMX.