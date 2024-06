¿Vas a vender tu auto? Evita extorsiones y robos con estas recomendaciones de la SSC

¿Estás por vender tu carro? ten cuidado, pues las amenazas y extorsiones están a la orden del día, y ante los riesgos que implica la venta y con ello la exposición de tus datos personales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ofrece una serie de opciones de auxilio para no comprometer tu integridad.

La Dirección General de Atención Casos de Secuestro y Extorsión de la dependencia de la Ciudad de México ofrece asesoramiento en caso de que requieras vender tu auto, con la finalidad de que no caigas en estafas o en casos de intimidación y extorsión.

Para ello, pone como ejemplo un caso que se ha presentado en repetidas ocasiones en la capital del país, que es cuando las personas ponen a la venta carros en plataformas como el marketplace de Facebook y son contactadas por personas para la compra.

El primer detalle que muestran es que la persona interesada en comprar el auto no acude al sitio pactado para la compra, y en su lugar manda a su esposa o algún familiar. El vendedor le da las llaves y de inmediato reciben la transferencia.

Cuando se va la mujer con el auto el dinero transferido ‘desaparece’, pues siempre estuvo retenido. Esto hace que el vendedor contacte al comprador y le diga que no le llegó la transacción.

El comprador responde con amenazas, diciendo que tiene información personal de él a su alcance, y que si no quiere represalias que no denuncie la acción y que además deposite 30 mil pesos para no ser agredido.

Esta clase de situaciones que derivan en extorsiones, amenazas o robos tras la compra de un auto, son comunes en la Ciudad de México, por lo que las autoridades te dan una serie de consejos para evitar principalmente que te hagan daño.

¿Cómo evitar extorsiones a la hora de vender tu carro?

Estos son algunos consejos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que te servirán para vender tu auto sin ser extorsionado: