Líneas 3, 7 y 8 del Metro de CDMX ‘se quedan pasmadas’: ¿Por qué los trenes tardan en pasar más de 15 minutos?

Si usas el Metro CDMX toma previsiones debido a que usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro cuestionan por qué hay retrasos y avance lento en tres de las principales líneas de transporte este miércoles 13 de noviembre, se trata de la 3, 7 y 8.

En el caso de la línea 3, con dirección a Universidad, usuarios reportaron retrasos superiores a los 15 minutos ocasionando alta afluencia de los pasajeros.

“La línea 3 siempre lo mismo, 15 minutos y no pasa el metro dirección Universidad, ¿Cuál es el pretexto de hoy?”, cuestionó un usuario en ‘X’, antes Twitter.

El Metro CDMX respondió que se presenta una alta afluencia en la línea 3, por lo que se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. La dependencia exhortó a los usuarios a permitir el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.

Los pasajeros también reportaron problemas en la línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto, en donde el avance es lento a partir de la estación Mixcoac.

“Línea 7 no son 5 minutos, a menos para dirección Rosario ya se tarde más de 15 minutos, ya no cabemos en el andén y no son capaces de decir si hay servicio o no”, se quejó otro pasajero.

Pues en la línea 7 Mixcoac estamos parados sobre los pasillosnporque no ha pasado el metro. pic.twitter.com/3UhHJshq96 — Abigail Ayari Torres Godínez (@ayari_abigail) November 13, 2024

El Metro CDMX admitió que al llegar a la terminal Mixcoac y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios.

La línea 8 también registra retrasos de más de 15 minutos, según reporte de los usuarios. Los trenes se quedan detenidos en cada estación, por lo que ya hay aglomeraciones.

“Más de 10 minutos esperando el metro en la estación Iztacalco, con dirección a Garibaldi. Esto ya es una burla, solo pasan dirección Constitución de 1917. ¿Va a ver servicio o si no ocupo otra ruta?”, dijo una usuaria.

15 min en constitución y no sale ni un tren pic.twitter.com/CZktnJOID8 — Eva (@EvaVelzquez2) November 13, 2024

La cuenta de ‘X’ del Metro CDMX respondió que se presenta afluencia alta en la línea 8, por lo que se agiliza el avance de los trenes.

¿Cómo va el avance de la línea 2, B y A del Metro CDMX?

En la línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, pasajeros denunciaron que los trenes van haciendo ‘base’ en cada estación.

“La línea B va tardando un poco en cada estación, supongo que más tarde será un caos, tomen precauciones”, escribió una pasajera en X.

Asimismo, la línea 2, con dirección a Cuatro Caminos, también presenta retrasos debido a que no pasa ningún tren

“Línea 2, en la estación Hidalgo, con dirección a Cuatro Caminos, está lleno y no pasa ningún tren”, comentó otra usuaria.

Mientras que la línea A también registra retrasos de más de 10 minutos, ocasionando el descontento de los pasajeros.

En la estación guelatao los trenes no puede avanzar pic.twitter.com/lzoFVW87OH — sergio giron (@SergioSgiron469) November 13, 2024

“¿Qué pasa en la línea A? Siempre va lenta y ya lleva más de 10 minutos y no avanza”, acusó un pasajero.

Según información del Metro CDMX, las líneas con máxima demanda son la 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de más de 6 minutos.