Álvaro Obregón, ¿sin alcalde? Prevén anular triunfo de Javier López por exceder gastos de campaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó un rebase de topes de gastos de campaña por parte de Javier López Casarín, alcalde electo en Álvaro Obregón, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM), lo cual podría derivar en la anulación de la elección, si así lo determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De acuerdo con el proyecto que se discutió en la sesión extraordinaria de este jueves, el candidato electo en Álvaro Obregón reportó gastos por 2 millones 502 mil pesos; sin embargo, se encontraron gastos no reportados por un millón 035 mil pesos. Así el total de gastos fue de 3 millones 538 mil pesos, cuando el tope establecido es de 3 millones 15 mil pesos.

La Constitución establece que los rebases de más de cinco por ciento deben derivar en la anulación de la elección.

Entre los gastos no reportados estuvieron propaganda utilitaria, la creación de seis jingles, un evento sonidero, la producción de 45 videos, un evento del día del niño en el que se regalaron raspados, pelotas y juguetes.

Además de 70 pautas en Facebook, una brigada de la salud, un evento en el restaurante Los Almendros y la creación de un juego para PC y celular. La sanción también incluye montos de aportaciones por entes impedidos.

INE concluye que Javier López rebasó gastos de campaña

El consejero Jorge Montaño, presidente de la Comisión de Fiscalización y a quien se considera afín a Morena, se pronunció en contra del proyecto que presentó, pues consideró que las matrices de precios para sancionar deberían de verse de manera “razonable”.

El consejero Arturo Castillo contrarió la postura de Montaño, pues el INE no puede cambiar “por razonabilidad” la matriz de precios para establecer la sanción, pues el reglamento de fiscalización establece que para el gasto no reportado se debe usar el precio más alto.

En el mismo sentido, el consejero Jaime Rivera resaltó que no se pueden “invocar los precios de referencia sólo cuando conviene”, y las publicaciones en Facebook no están ahí por “accidente”.

La consejera Dania Ravel resaltó que en las publicaciones de Facebook está el llamado expreso al voto, con lo que hay un claro beneficio para el candidato.

“Algunas administradores de una página en donde, a través de esto se está dando por concatenado que, efectivamente, se trata de personas que trabajaban para el candidato”.

El consejero Uuc-kib Espadas destacó que el organismo electoral no puede dejar pasar este caso, y siento un precedente.

“Se está reportando aquello que se detectó, no que se nos informó. Se les tuvo que pescar en el gasto ilegal, en la intención de evadir el Sistema de Fiscalización, bueno, se les pescó y resulta que se rebasa el cinco por ciento. No me parecería aceptable que este Instituto les dé luz verde a estas acciones”.

López Casarín es cercano a Marcelo Ebrard, quien será secretario de Economía en la administración de Claudia Sheinbaum.

Con el triunfo, se había arrebatado la alcaldía a la panista Lía Limón, quien se la quitó a Morena en la elección intermedia de 2021.