AMLO habla sobre anulación de elecciones en Cuauhtémoc: ‘Violencia política de género debe ser vista con cuidado’

El tema de agravios de género hay que verlo con mucho cuidado, aseguró este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que la panista Alessandra Rojo de la Vega anunció que impugnará la anulación de su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género en contra de Catalina Monreal.

“Ya cuando es motivo de cancelación, o de desconocimiento de un triunfo el que haya insultos, sean reales o inventados, pues ya es otra cosa, y el tema de violaciones por agravios de género hay que verlo con mucho cuidado”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

El presidente recordó en su conferencia matutina, cuando fue acusado por la excandidata del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez por violencia política en razón de género cuando se lanzó como aspirante; sin embargo, indicó que no procedió, por lo que consideró que el caso de Alessandra Rojo se debe ver a fondo.

“Yo fui acusado de eso y nunca le he faltado al respeto a una mujer, me acusó la candidata Xóchitl (Gálvez) y no procedió, entonces hay que ver bien las cosas, a fondo”, comentó.

El pasado 13 de junio de 2024, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que efectivamente el presidente había cometido violencia política de género contra Xóchitl Gálvez; no obstante, la ley no prevé sanciones contra dirigentes por estas violaciones electorales.

Asimismo, el mandatario descartó que la decisión del Tribunal Electoral de la Ciudad de México busque beneficiar a su gobierno y reiteró que se tiene que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan el caso.

“Qué bueno que existen otras instancias para que no se piense que nosotros queremos la ley del embudo, que nada más lo que buscamos es que las leyes nos beneficien a nosotros. No estamos acostumbrados a eso, nosotros nos apegamos a la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Hay que esperar a que las instancias correspondientes resuelvan sobre este asunto y que no se preste a especulaciones, a conjetura”, concluyó.

¿Qué pasó con Alessandra Rojo tras su triunfo en la Cuauhtémoc?

La excandidata del PAN, PRI y PRD, Alessandra Rojo de la Vega, calificó como un intento más de “ganar a la mala, lo que no ganaron por la buena” la anulación de su triunfo en la alcaldía Cuauhtémoc luego de que fuera acusada por violencia política de género en contra de Caty Monreal.

“Tenemos 72 horas a partir de que nos notificaron ayer a las diez de la noche, para impugnar. En la sala regional han actuado conforme a derecho nos han dado la razón y les hemos ganado las batallas en la sala regional a todas las ilegalidades que ha hecho el compadre criminal de Ricardo Monreal en la sala local y esperamos que sea lo mismo esta vez”, expresó Alessandra Rojo en entrevista para Grupo Fórmula.

Rojo de la Vega denunció que llamar a alguien por su apellido no es violencia de género, por lo que acusó al partido guinda de utilizar una lucha que es de mujeres para quitarle la alcaldía.

“Señalar las corruptelas, los fraudes que han hecho, cómo han abusado del erario público durante los últimos 40 años, no es violencia política de género, entonces, tengo fe, confianza de que vamos a volverles a ganar esta batalla como ha venido pasando todos estos meses”, añadió.

Hasta el momento, las medidas transitorias se encuentran suspendidas hasta que se resuelvan los temas electorales en dicha alcaldía.