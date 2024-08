Intento de detención de Javier Corral fue ilegal; Fiscalía Anticorrupción no está en convenio de colaboración

El fscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, confirmó que la detención de Javier Corral fue ilegal debido a que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua no se encuentran en el convenio de colaboración celebrado por la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas.

Así lo notificó la Fiscalía General de la República (FGR) y señaló que el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de noviembre de 2012, refiere que a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no le son aplicables los mecanismos para la coordinación y colaboración recíproca.

“La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua es un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, financiera, presupuestal, normativa y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y en cuanto a su organización interna, y es independiente de su funcionamiento y decisiones para la investigación y persecución de delitos por hechos de corrupción”, detalló la Fiscalía de la CDMX en un comunicado.

Además, confirmó que la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua no forma parte de la estructura orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

“De dichos fundamentos jurídicos, jurídicos y no políticos, se desprende entonces que la ejecución de dicha diligencia de cumplimiento de orden de aprehensión era totalmente ilegal”, detalló la dependencia.

Ante los hechos, la FGJ de la CDMX inició una investigación en la que participan la Unidad de Asuntos Internos y la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para lo que proceda conforme a derecho.

El martes, por conducto del Fiscal Anticorrupción de la Ciudad de México, Uises Lara presentará una denuncia ante la FGR en contra de quien o quienes resulten responsables, de esta violación flagrante a la Ley.

Desde el pasado 14 de agosto, la FGJ de la CDMX Solicitó a la FGR información para conocer de manera formal si la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua contaba con facultades para solicitar la colaboración; sin embargo, tras las investigaciones realizadas, las autoridades descubrieron que agentes de esa institución ya realizaban, de manera irregular, labores de inteligencia e investigación en la capital dos días antes de que fueran ingresadas formalmente sus solicitudes.

“Lo anterior se traduce en que, a todas luces, las diligencias practicadas por la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua se realizaron de manera irregular y violentando el debido proceso”, remarcó.

Además de intentar ejecutar un mandamiento judicial sin autorización ni jurisdicción, el fiscal señaló que se dio seguimiento a la persona requerida sin autorización oficial para hacerlo, debido a que se tenía identificado a Corrales desde antes de que fuera presentada la solicitud de colaboración.

“Llama poderosamente la atención que dichos actos de investigación, hayan sido difundidos extrañamente un día antes de la entrega de la constancia de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, lo que incide de una manera clara la intención de generar inestabilidad política”, expuso.

Ulises Lara señaló que distintos documentos y materiales en video fueron cuidadosamente editados para sostener una falsa narrativa de ilegalidad y obstrucción de la justicia sobre su presencia en el Gin Gin, por lo que solicitará que los materiales sean incorporados, íntegros y sin edición a la investigación.

Lara señaló que llama la atención la razón por la que dolosamente el Fiscal Anticorrupción, Luis Abelardo Valenzuela, se ha empeñado en asegurar que todo su actuar y el de su personal, fue en el marco de la Ley, lo que, de acuerdo a sus argumentos jurídicos, no fue así.

“Dicho servidor público ha señalado en reiteradas ocasiones que ayudamos al señor Javier Corral a evadirse de la acción de la justicia, apoyado con un infundado discurso sobre que lo rescaté para no ser aprehendido. No, no es así. Lo que hicimos fue evitar una detención ilegal, miente quien asegure lo contrario”, remarcó Ulises Lara.