Sheinbaum da su respaldo a Javier Corral tras intento de arresto: ‘Es venganza política’, asegura

La presidenta electa Claudia Sheinbaum calificó como una “venganza política” el intento de arresto del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien es acusado de peculado por la Fiscalía Anticorrupción de este estado.

Durante la inauguración del Acueducto Armería-Manzanillo este viernes, Sheinbaum fue cuestionada sobre las acusaciones que pesan sobre el exgobernador, quien en los próximos días asumirá como senador de Morena por la vía plurinominal.

Sostuvo que Corral Jurado es víctima de una persecución sin bases y agregó que no hay motivos para que el político deba abandonar su equipo, por lo que descartó su salida del partido.

“No hay por qué, no tiene por qué salirse del equipo y es un senador de Morena... Es una persecución justamente, no tiene ninguna base, es un asunto de venganza política’”, señaló la futura mandataria durante su visita a Colima.

Así fue el intento de detención de Javier Corral

El pasado miércoles 14 de agosto, elementos de la Fiscalía de Chihuahua arribaron al restaurante Gin Gin de la Ciudad de México, donde se encontraban reunidos Javier Corral y la experta en auditoría forense, Muna Dora Buchahin Abulhosn.

Los agentes “acorralaron” a Corral con la intención de detenerlo, pero al poco tiempo llegó Ulises Lara López, encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quien además de impedir el arresto, declaró que los agentes no tenían la autorización para llevárselo preso.

Al respecto, el fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela, señaló que para las autoridades de la entidad, Javier Corral es un prófugo de la justicia.

¿De qué acusan a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua?

Javier Corral es señalado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de, presuntamente, haber desviado 98 millones de pesos cuando fue gobernador de la entidad.

El exmandatario ha dicho que estas acusaciones se tratan de una venganza orquestada por María Eugenia Campos, actual gobernadora de Chihuahua, y César Duarte, exgobernador del estado. Este último fue capturado durante la administración de Corral, acusado del delito de peculado.

“Las declaraciones del Titular de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, sin el menor respeto por el debido proceso o la presunción de inocencia, solo demuestran que lo que se busca es un linchamiento mediático y es una reacción a los señalamientos que hecho respecto al pacto de impunidad que hoy se vive en Chihuahua, en donde los corruptos caminan libres por las calles y quienes combatimos la corrupción somos denostados y perseguidos.”, escribió Corral en su cuenta de X.

Corral informó que por lo ocurrido, ha presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela y contra quién o quienes resulten responsables “por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte.”

“No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho”, concluyó.