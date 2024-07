Metro de CDMX avanza ‘lentísimo’ en pleno inicio de semana: ¿Qué líneas son afectadas hoy 15 de julio?

Usuarios del Metro CDMX reportaron la mañana de este lunes retrasos en distintas líneas durante la mañana de este lunes 15 de julio, por lo que se recomienda salir con tiempo de anticipación para llegar a su destino.

A través de X, los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) reportan mayores retrasos en las Líneas B y 1 del Metro.

En la línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, pasajeros denunciaron que aún sin lluvias el servicio es muy lento además de que los trenes van haciendo base en cada estación.

“Y ahora ¿que pasa en la línea B? No está lloviendo para la lentitud en el servicio. Exceso de usuarios por alta afluencia tampoco. Entonces ¿por qué hace base en las estaciones? Apliquense, tenemos que llegar a trabajar y ¡Así no se pinches puede!”, comentó un usuario en X, antes Twitter.

Mientras que en la línea 1 del Metro se registra una alta afluencia de pasajeros y los trenes tardan un tiempo aproximado de 10 minutos entre cada estación.

“La línea 1 como siempre, LENTISIMA llueva o no, demoran mucho en cada estación... no se supone que la remodelación era para una eficacia en sus tiempos? Así me salga más temprano de mi casa el problema es que sus trenes tardan demasiado por estación”, escribió otro pasajero.

¿Qué líneas reportan demoras este lunes 15 de julio?

En la Línea 3 del Metro se reporta una máxima afluencia de pasajeros y los trenes tardan un tiempo promedio de 6 minutos entre cada estación; no obstante, pasajeros denunciaron retrasos de hasta 15 minutos.

“¿Por qué no hay trenes en Indios Verdes? El andén está súper lleno y lleva más de 25 minutos esto”, se quejó otra usuaria.

A lo que el Metro CDMX respondió que después de realizar la revisión en la zona de vías, se agiliza el avance de los trenes en la Línea 3, por lo que pidió a los usuarios permitir el libre cierre de las puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.

Buen día. Se agiliza el avance de los trenes en la Línea 3, luego de realizar revisión en la zona de vías. Permite el libre cierre, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 15, 2024





En la Línea 8 del Metro se observa una alta afluencia de pasajeros y los trenes tardan aproximadamente en salir de Constitución de 1917 hacia Garibaldi.

“Buen día pueden agilizar en Metro Constitución? No sale el tren de la estación”, dijo otro pasajero.

En la línea 9, usuarios también denunciaron retrasos de hasta 20 minutos mientras que en la línea 5 denunciaron aglomeraciones desde la estación terminal Pantitlán.

El Metro de la CDMX reportó que hay alta afluencia de usuarios en las líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos máximos de espera van de 5 a 6 minutos; sin embargo, los pasajeros aseguran que es mentira, pues en algunas líneas llevan más de 10 minutos esperando subirse a un tren.