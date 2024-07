¿Por qué el video sexual que Luna Bella grabó en el Metro NO es un delito?

A pesar de las molestias de los usuarios y de la crítica en redes sociales, el video sexual que grabó la actriz e influencer Luna Bella junto con otros dos creadores de contenido sexual en el Metro de la Ciudad de México no es un delito. Por esa razón, no pueden ser procesados a menos de que ocurran alguna serie de procesos legales.

En días recientes se difundió la grabación de un video de contenido íntimo en el que Luna Bella, así como un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y otro creador, tuvieron relaciones sexuales dentro de un tren de la la Línea 6 del Metro, que va de El Rosario a Martín Carrera. En el video se muestra a personas usuarias del servicio de transporte en el lugar, así como a parte del equipo de producción.

Una de las dudas que han expresado usuarios es si las autoridades del Metro o de CDMX podrían proceder con sanciones o detenciones ante estos actos; sin embargo, no habría por qué criminalizarles, de acuerdo con la abogada Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en la organización Impunidad Cero.

“Reiterar que no se trata de un tema de delito como tal. Si bien es cierto han salido algunas versiones relacionadas con que las personas que estaban a bordo no eran parte del video, el policía se manifestó y dijo que eran personas que formaban parte de la producción del video. Seguimos frente a un tema que es desconocimiento total de la justicia cívica y que tengamos que reiterar esto para desaprender estas dinámicas de prejuicio y de criminalización sobre ciertas conductas que podrán ser si fuera de la norma social moral, pero que no necesariamente tengan que ser delito”, explicó en entrevista para El Financiero.

La abogada, maestra en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que en todo caso la grabación del video y el hecho de que tuvieran relaciones sexuales en las instalaciones del Metro podría ser una falta administrativa.

Más allá del hecho de tener relaciones sexuales en el Metro de la Ciudad de México, el hecho de grabarlas, sin consentimiento de las partes sí representaría “un tema de violencia digital contra la intimidad sexual”; sin embargo, cuando todas las partes están de acuerdo no se constituye un delito.

Video sexual de Luna Bella con policía de CDMX: ¿Se puede catalogar como violencia sexual hacia los pasajeros?

Luego del video sexual que se viralizó, hubo personas que dijeron que no formaban parte del equipo de producción; sin embargo, estuvieron en el momento en el que se grabó. ¿Estas personas son víctimas de algún delito o acto de violencia?

Leslie Jiménez señala que, en caso de que los usuarios no supieran de la grabación y tuvieran que verla contra su voluntad, hay una clase de violencia que “puede ser equiparable” a los actos que se han reportado desde hace años en el Metro sobre tocamientos de hombres o incluso casos de masturbación en las instalaciones.

Para ello pone el ejemplo de un creador de contenido en TikTok que en meses pasados denunció que en el sauna de un gimnasio vio encuentros sexuales y que le generó “muchísima incomodidad” y no fue una experiencia agradable, ya que para él el gimnasio era un “lugar seguro”.

“En esta situación él puede denunciar por un tema de abuso porque se sintió incómodo, y esto puede suceder en efecto cuando vemos un encuentro sexual que nos saca de la rutina, y nos toma por sorpresa, el primer pensamiento puede ser esta incomodidad... Esto es muy importante porque existe la posibilidad de ya no mirar el encuentro, pero eso no exime que lo que ya vi me genera la incomodidad”, explicó Leslie Jiménez.

La abogada señala que ese sentimiento sí da pautas para sentirte víctima de una agresión sexual, porque estás observando algo que no quieres ver y no tienes la posibilidad de moverte, ya que en el caso del Metro, no te puedes bajar del vagón sino hasta que se llega a otra estación.

Los encuentros sexuales en público son comunes, pero los hombres no saben cómo denunciarlo

Leslie Jiménez apunta que, por temas de masculinidad, los hombres no hablan ni refieren la incomodidad que sienten, de ahí que muchos no consideren como una agresión sexual lo ocurrido en el Metro con el video de Luna Bella y los otros dos creadores de contenido.

La abogada apunta que este tipo de situaciones, incluso las que no se graban y que le han dado fama al Metro como un espacio en el que se tienen relaciones sexuales, son normalizadas, al grado de que quienes se sienten incómodos únicamente se salen del vagón o ignoran la situación; sin embargo, sí habría una agresión sexual, sobre todo por lo que puede representar la incomodidad en el desarrollo psicosexual.

“Es algo muy puntual que hay en las investigaciones de delitos sexuales en los cuales aunque no haya una afectación corporal, aunque no haya tocamientos, pero sí hay un tema emocional”, dijo Jiménez.

‘Que esto no conlleve a que vuelvan a poner a la Guardia Nacional en el Metro...’

La especialista apunta que el trabajo del Metro respecto al tema no ha sido el mejor, pues lo único que informó junto con la SSC fue la suspensión del policía, además de que fortalecerán las labores de vigilancia.

Sin embargo, la especialista espera que esto no sea pretexto para criminalizar el trabajo sexual, que no es un delito, o que por lo ocurrido se pueda traer de nuevo a la Guardia Nacional a las instalaciones del Metro.

En el caso del trabajo sexual, la abogada Jiménez Urzua apunta que espera que no se le juzgue al trabajador de la policía por su proyecto como creador de contenido sexual, y que si hay una sanción sea por temas referentes a las instalaciones del Metro y su uso.

En el caso de la Guardia Nacional, señala que hay una delgada línea entre la comisión de una falta o delito y la “restricción de derechos” que implicaría tener a los agentes de la Guardia en el transporte, como ya se hizo en el pasado.

“También da la discusión de la situación actual que tiene el Metro en cuanto a vigilancia y en cuanto a este monitoreo por parte del mismo personal, el jefe de estación... el tema concreto de las personas que están dentro de la estación en esas horas de la noche... ¿Qué uso se le está dando? Reitero que no es la primera vez que ocurre, pero ahora se está visibilizando de tal manera (porque) no se está haciendo cargo el Metro ni en el tema concreto de las actividades, que ya sabemos que se hacen en los últimos vagones, ni con esto. Existe esta lavada de manos, decir ‘bueno son los usuarios, son las personas, nosotros no tenemos nada que ver’”, enfatizó Leslie Jiménez.