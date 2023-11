Fiscalía de CDMX busca encarcelar a exagente por tortura durante detención en la que no participó

Un exagente de la Policía Judicial (hoy Policía de Investigación) compareció ante la Fiscalía de Servidores Públicos como parte de una investigación en su contra por tortura, la cual presuntamente fue cometida en 2008, durante la detención de una persona hoy sentenciada a 113 años de prisión por secuestro.

En la comparecencia, dijo el exagente a El Financiero, se confirmó que la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, no sólo tiene dos propuestas de no ejercicio de la acción penal en su contra, sino que, además, tiene un documento oficial que demuestra que el día de los hechos denunciados él no participó en la acción pues estaba de vacaciones.

“Con esos elementos, es claro que no hay manera de imputarme el delito de tortura, pues no participe en esa detención ya que estaba yo de vacaciones, así se demuestra en una bitácora que ya esta radicada en el expediente desde hace meses y aún así me citan como imputado”, explicó.

Este caso deriva de una denuncia por tortura, presuntamente ocurrida hace 15 años. El denunciante es Hugo Martínez Gorostieta, ‘El Wonder’, detenido el 29 de octubre de 2008 por elementos de la Policía Judicial de la extinta Procuraduría capitalina y condenado a 113 años de prisión por secuestro.

La averiguación previa, radicada en el expediente FSP/B/T3/3945/15-12, refiere que ‘El Wonder’ denunció que su detención fue arbitraria y señaló que fue víctima de tortura, así como de tratos crueles e inhumanos por parte de los policías judiciales que lo detuvieron.

Uno de los agentes que son investigados por este caso es Jaime Alejandro Mejía Mariscal. Él perteneció a la comandancia B de la Policía Judicial, adscrito a la Dirección de Atención de Delitos Relativos a la Privación Ilegal de la Libertad de la Procuraduría capitalina, hoy fiscalía.

En la lista de asistencia de aquel 29 de octubre de 2008, el agente Mejía Mariscal, quien tenía la placa 1829, aparece con la leyenda “Vacaciones”, en la misma situación está un elemento más, dos aparecen como Guardia y uno como Comisionado. Los ocho restantes agentes sí asistieron a laborar ese día.

Por estas irregularidades en su contra, el exagente Mejía Mariscal ya presentó una denuncia penal contra el agente del Ministerio Público Rogelio Mariñón Calzadilla que tiene a su cargo la averiguación previa, por afectación a sus derechos y tranquilidad.

La denuncia es específicamente por presuntamente haber incurrido en irregularidades, negligencia u omisión, al tenerlo como indiciado en un caso en el que no sólo no participó, sino que, agrega, por la temporalidad en que ocurrieron, ya es un caso prescrito.

Recordó que, en 2017, la propia Fiscalía propuso enviar el expediente al archivo al considerar y declarar el no ejercicio de la acción penal, lo cual fue ratificado en 2018 por la oficina del procurador en turno.