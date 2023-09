Consejo de Morena propone a Harfuch, Gatell, Brugada y Boy para candidatura en CDMX

Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Clara Brugada y Mariana Boy fueron elegidos de manera unánime por el Consejo Estatal de Morena de la Ciudad de México como las propuestas para ser el o la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación.

Como explicó Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, el haber sido elegidos por el Consejo no garantiza que los cuatro aspirantes serán elegidos por la Comisión de Elecciones.

De acuerdo con el proceso detallado por Delgado, la Comisión de Elecciones hará una encuesta de reconocimiento durante la próxima semana en la que incluirá a todas las personas que se hayan registrado para ser el o la coordinadora de los comités en la CDMX.

La Comisión de Elecciones tomará en cuenta esos datos y la recomendación del Consejo Estatal de Morena en la CDMX para proponer una lista de entre seis u ocho candidatos.

De acuerdo con Delgado, para la Ciudad de México se inscribieron 32 aspirantes, de los cuales 8 son mujeres y 24 son hombres.

López-Gatell, el ‘zar’ del Gobierno durante la pandemia de COVID-19, agradeció el haber sido incluido en el grupo de cuatro aspirantes.

“Estamos celebrando un paso más hacia la democracia, la transformación social y la justicia. Este es un movimiento que sabe entender las señales tempranas que manda el pueblo”, publicó en su cuenta de X.

Agradezco la oportunidad de ser uno de los cuatro perfiles elegidos por el Consejo Estatal de @MorenaCiudadMex para participar en el proceso de selección de la o el coordinador de la defensa de la #CuartaTransformación en la Ciudad de México. Estamos celebrando un paso más hacia… pic.twitter.com/zER55UAaAT — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) September 29, 2023

García Harfuch, bajo ‘fuego amigo’

De los cuatro aspirantes propuestos por el Consejo Estatal de Morena en CDMX, Omar García Harfuch es quien ha estado en la conversación pública... pero por las razones equivocadas.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, dijo que el nombre de García Harfuch aparece en los informes sobre el caso Ayotzinapa. Esto fue confirmado por el exsecretario de Seguridad capitalina.

“Lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa”, dijo García Harfuch el miércoles.

En su mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los señalamientos contra quien es visto como ‘el candidato’ de Claudia Sheinbaum se dan porque son “tiempos electorales”.

“Cuando le preguntan a Alejandro Encinas, si (Omar García Harfuch) estaba en esas reuniones, él dijo que sí, porque es cierto, pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos en temporada electoral pues ya todo es noticia con esos propósitos y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no utilizar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores y no utilizar un caso tan lamentable, como el de los jóvenes de Ayotzinapa, con fines politiqueros”, solicitó.