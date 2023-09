Clara Brugada se ‘echa porras’ ella misma: ‘Goberné Iztapalapa, la zona con más desafíos’

Por haber gobernado la cuarta parte de la ciudad y la más difícil, Clara Brugada, alcaldesa con licencia en Iztapalapa, se ve como la mejor apuesta de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues evitará la polarización y creará agenda para las clases medias.

“Tengo experiencia de gobierno en la ciudad, de la zona más difícil, la zona con mayores desafíos, la zona que puede tener cualquier parte de ingobernabilidad”.

“Yo he gobernado la cuarta parte de esta ciudad y el resultado ha sido positivo”. Así ha sido para 75% de la población que he gobernado, señala. “No lo digo yo, no lo dicen encuestas de empresas, lo dice el INEGI”, dijo en el programa EntreDichos, de El Financiero Bloomberg, con René Delgado.

Brugada se promovió como una propuesta “que va a ir por toda la ciudadanía”, pues no ve la polarización como estrategia.

“Cuando eres gobierno tienes que gobernar para todos, tienes que construir una agenda que haga que la clase media se sienta incluida”.

A pesar de que actualmente la oposición gobierna nueve alcaldías, descartó que pueda ganar en 2024.

“Considero que en 2024 no va a ganar la derecha por diversas razones: es una elección presidencial, a la Jefatura de Gobierno, convoca a una ampliación electoral y la derecha ya dio todo lo que tenía que dar”.

“En 2021, que estábamos prácticamente en la pandemia, la gente se aisló, y la única manera que tenían de comunicarse eran las redes sociales, y la derecha se encargó de meter muchas mentiras”.

Consideró que el sector intelectual de la clase media ayudará a que la ciudad “siga siendo de derechos”.

Sobre Santiago Taboada, actual alcalde en Benito Juárez y su posible rival de la oposición, comentó que “representa a un grupo panista que desde 2015 desarrolló un tema de corrupción”.

De Adrián Rubalcava, alcalde en Cuajimalpa, comentó que “es buen alcalde, lo tenemos que decir, pero ahí el problema es que no se van a poner de acuerdo (en el Frente)”.

Y de Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, se quedó sin comentarios: “No, pues no”.