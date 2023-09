Cuauhtémoc Blanco quiere la CDMX: ¿Un gobernador puede competir para Jefe de Gobierno?

El aún gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que pedirá licencia a su cargo en los próximos días para participar en el proceso interno de selección de candidato para la CDMX por Morena.

Blanco, un exfutbolista recordado por su paso en las Águilas del América y en la Selección Nacional, agregó que platicará con Mario Delgado, líder de Morena, sobre sus aspiraciones políticas.

—¿Quiere competir por la Jefatura de la Ciudad de México?, se le cuestionó.

—Sí, ya se los había dicho desde cuando, nada más que no eran los tiempos. Vamos a esperar qué nos comenta Mario Delgado, vamos a esperar para poder pedir licencia e irnos a la Ciudad de México para trabajar, a convencer a la gente.

También se le preguntó sobre la posible candidatura de Omar García Harfuch, quien renunció a la Secretaría de Seguridad Pública de CDMX con el objetivo de participar en el proceso de Morena.

—¿Usted no se achica ante ninguno de los aspirantes?

—No, qué me voy a achicar. No me achicaba con los alemanes ni con los italianos, menos con los aspirantes, respondió.

Las aspiraciones y declaraciones de Cuauhtémoc Blanco generan la duda de si puede aparecer en las boletas de las elecciones 2024 en la Ciudad de México.

¿Cuáles son los requisitos para ser Jefe de Gobierno de CDMX?

La Constitución Política de la Ciudad de México establece los requisitos para ser Jefa o Jefe de Gobierno.

Ser ciudadana o ciudadano originario de la Ciudad de México en pleno goce de sus derechos;

en pleno goce de sus derechos; Para las personas no nacidas en la Ciudad, se requerirá vecindad de al menos 5 años . La ausencia de la Ciudad hasta por seis meses no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público;

. La ausencia de la Ciudad hasta por seis meses no interrumpe la vecindad, así como la ausencia por cumplimiento de un encargo del servicio público; Tener 30 años cumplidos al día de la elección;

al día de la elección; No haber recibido sentencia por delito doloso;

No ser titular de una Secretaría o Subsecretaría en el Ejecutivo local o federal , a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente;

, a menos que se separe definitivamente de su puesto al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente; No tener mando en instituciones militares o policiales, a menos que se separe del cargo antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente;

No ejercer una magistratura de Circuito o ser Juez de Distrito en la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente;

No ejercer una magistratura en el Poder Judicial, el Tribunal de Justicia Administrativa ni ser integrante del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente;

No ser legislador local o federal , ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente;

, ni ser titular o concejal de una alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, organismo autónomo o entidad paraestatal de la Administración Pública de la Ciudad de México o de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones al menos 180 días antes de la jornada electoral local correspondiente; No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y

No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electorales, a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, al menos tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral local correspondiente.

Tras revisar los requisitos para ser Jefa o Jefe de Gobierno de CDMX se observa que Cuauhtémoc Blanco debe pedir licencia a su cargo para cumplir con la Constitución capitalina. Esos requisitos son independientes de los que podría solicitar Morena para las personas que deseen participar en el proceso del partido.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco de Omar García Harfuch?

Tras recordar que nació en Tepito, en la zona centro de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, señaló que no está preocupado por la posible competencia ante el exjefe de la Policía de CDMX, Omar Hamid García Harfuch.

—Compite con García Harfuch, ¿es rival fuerte?

—Todos son fuertes.

—¿Sí hay tiro con e´l?

—No, no es tiro. Simplemente yo lo he dicho, la gente va a decidir y esto es como el futbol, que gane el mejor

—Pero (García Harfuch) es el favorito de Claudia Sheinbaum.

—No sé si vaya a ser el favorito de Claudia, pero los que deciden son la gente.

¿Quiénes son los posibles candidatos de Morena para CDMX?

Hasta ahora y luego de la declinación de Ricardo Monreal, quien buscaba ser parte del proceso interno de selección de candidato de Morena para la CDMX, el partido guinda tiene al menos tres aspirantes a ser abanderado para las elecciones 2024.

Además de Omar García Harfuch y de Cuauhtémoc Blanco, Clara Brugada ha señalado que buscará ser la representante de Morena en el proceso electoral del próximo año.