América Femenil: Detienen a presunto acosador de jugadoras en alcaldía Coyoacán

Omar Garcia Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que se detuvo a un hombre, señalado como el presunto acosador de mujeres del club de fútbol América.

Detalló que los hechos ocurrieron en la alcaldía Coyoacán y la detención se realizó como resultado de las investigaciones de las autoridades correspondientes.

Esto, luego de que el acosador que obligó a Scarlett Camberos, excapitana del América, a abandonar México en marzo pasado, volvió a agredir a una futbolista del club femenino con sede en CDMX.

Ante la violencia que ha sufrido la integrante del club, la directiva del club señaló que se habían realizado los procesos legales correspondientes. Así lo expuso el equipo de las Águilas a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Según el equipo, esta persona también agredió a otras dos exfutbolistas del club, de las que tampoco reveló su identidad.

Derivado de denuncias por acoso a varias mujeres de un equipo de fútbol, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron al presunto responsable en @Alcaldia_Coy. En #CDMX no toleraremos casos que atenten contra la integridad física de mujeres y niñas. pic.twitter.com/NDGVGo4snT — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 8, 2023

Scarlett Camberos y otras futbolistas denuncian acoso en redes sociales

En marzo, Scarlett Camberos denunció en redes sociales a un hombre que ha creado perfiles falsos suyos en Instagram y Twitter con su foto y nombre.

Pero eso no es la peor, pues la mediocampista mexicana comentó que este sujeto la ha acosado en redes sociales, publica en su perfil personal que tienen una relación con ella e incluso ya se lo encontró de camino a su casa.

“Hola, ocupo su ayuda en reportar esta cuenta, por favor. Este muchacho sigue creando cuentas falsas de mí en redes sociales y acosándome. Este es su Instagram, ya no soporto más todas las cuentas que hace para molestarme diario y hoy me lo topé en mi camino a casa. Acosando NO ESTÁ BIEN”, publicó la jugadora.

Al publicar Scarlett Camberos su acusación contra el hombre que la ha hostigado, otras jugadoras de la Liga MX Femenil compartieron que también fueron acosadas por la misma persona.

Su compañera de equipo Selene Valera comentó que el mismo individuo las molestó a ella y a Jana Gutiérrez en 2018. Ambas jugadoras denunciaron al hombre con apoyo del Club América.