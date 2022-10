Sheinbaum es ‘team Layda’ en pelea con Monreal: ‘Tiene todo mi respeto y admiración’

Después de que el senador de Morena, Ricardo Monreal, acusara a Layda Sansores de quererlo descalificar tras anunciar revelaciones en su contra en el programa “Martes del Jaguar”, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respaldó a la funcionaria y aseguró que “tiene todo su respeto”.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina remarcó este martes 25 de octubre que la gobernadora de Campeche ha vivido distintas formas de violencia, entre ellas, la política, por lo que reiteró que tiene todo su cariño.

“Todo mi cariño, respeto y admiración por Layda. Como lo dije ayer, es una mujer luchona que ha vivido distintas formas de violencia, hablando de la violencia contra las mujeres, no solo es la violencia física, hay violencia política, hay violencia psicológica… entonces mi cariño a Layda”, sostuvo.

Al ser cuestionada sobre si ella está detrás de la campaña orquestada en contra del senador Monreal, Sheinbaum reafirmó que no ha realizado ninguna “campaña sucia” porque ella también ha sido víctima y agregó que “los adversarios son otros”.

“Nosotros no hacemos campañas sucias ni negras contra nadie, hemos sido víctimas de eso, cómo vamos a hacer nosotros eso. Segundo, como lo he dicho, yo no voy a entrar en (…) los adversarios son otros, los adversarios es el conservadurismo que quiere regresar a los privilegios de antes”, dijo.

Incluso, aclaró que Monreal está equivocado si piensa o cree que ella está organizando los “golpes” en su contra: “Está equivocado él, pero hasta ahí nada más, no voy a entrar en debate (…) a los únicos que les damos armas cuando entramos en debate interno pues es a los adversarios”.

Por último, Sheinbaum destacó que no le interesa entrar a un debate con sus compañeros del partido y reafirmó que es más importante la unidad interna de Morena. “Como lo he dicho en otras ocasiones, creo que hay que ser prudentes siempre”, señaló.

Ataques en mi contra pueden iniciar la ruptura en Morena: Monreal

El senador Ricardo Monreal expresó este martes que existe una campaña para desacreditarlo, por lo que puede ser el inicio de la ruptura de Morena.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que este día en su programa ‘Martes del Jaguar’ exhibirá a Monreal, pero la funcionaria canceló el evento y el domingo anunció que “siempre sí”.

Al respecto, el senador dijo que este no es el único esfuerzo por atacarlo y que hay toda una campaña en su contra. “No es el estado de Campeche, no es la señora (Sansores). Es algo más profundo, es algo más fuerte. Si yo no les importara, ¿por qué tendrían que hacerlo de esta forma, descalificando, cuestionando, amenazando, insultando?

“Quienes piensen que será un día de campo la elección del 2024 y que esto es simplemente una anécdota, no. Yo creo que esto puede iniciar el proceso de ruptura, un proceso en el que no va a ser fácil que se corrija y están pesando los adversarios internos míos que liquidándome previamente se alzarán con la victoria”, apuntó Monreal en entrevista.