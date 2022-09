¡No te espantes! Altavoces de la alerta sísmica de CDMX se activarán por pruebas de funcionamiento

Después de que esta madrugada se registrara un sismo de magnitud 6.9, con epicentro en Michoacán, el Gobierno de la Ciudad de México informó que se llevarán a cabo pruebas en los altavoces de la capital del país para verificar que funcionen correctamente.

En conferencia de prensa, Juan Manuel García Ortegón, titular del C5 de la CDMX, explicó que, desde la 1:16 horas y hasta las 8:00 horas, recibió 230 reportes de usuarios que notificaron que había alguna falla en el altavoz de su colonia.

Incluso, el funcionario señaló que en cinco lugares de la metrópoli la alerta sísmica duró más tiempo o se repitió en varias ocasiones: “Cuando llegó la patrulla ya no estaban sonando, pero eso no quiere decir que no se vaya a hacer la revisión”.

Por esta razón, García Ortegón adelantó que se realizarán pruebas por toda la Ciudad, sobre todo en los puntos donde hay más reportes.

“Ahora la gente ahora va a estar escuchando con mucha frecuencia pruebas de audio alrededor de la Ciudad, lo hacemos siempre que tenemos un evento de alertamiento sísmico, igual ya sea por simulacro o por un alertamiento real”, dijo.

Ante esto, llamó a la ciudadanía a seguir reportando fallas en los altavoces y pidió no asustarse ante las pruebas, ya que es un sonido completamente diferente, “es una persona hablando e indicando que se está realizando una prueba de audio”.

“Lo más importante es que nos ayude la ciudadanía haciendo reportes sobre los altavoces que, desde su punto de vista, no sonaron con el volumen adecuado, no percibieron el sonido o tienen este tipo de comportamientos”, refirió.

AMLO confirma la muerte de dos personas en CDMX tras sismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de dos personas tras el sismo de 6.9 grados que se registró en el país la madrugada de este jueves 22 de septiembre.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano lamentó los fallecimientos y puntualizó que ambos ocurrieron en la Ciudad de México, tras la activación de la alerta sísmica.

“Afortunadamente no hubieron daños mayores. Desde luego se lamenta la pérdida de dos personas aquí en la Ciudad de México. Una señora que se cayó y se golpeó la cabeza y otra persona que falleció por un infarto”, informó desde en Palacio Nacional.