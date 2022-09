Línea 1 del Metro de CDMX: ¿Cuánto falta para su apertura? Esto dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este domingo que los trabajos de reconstrucción de la Línea 12 del Metro, tras su colapso el pasado 3 de mayo de 2021, “van en tiempo y forma”.

Durante la conmemoración del 53 Aniversario del Metro, con la colocación de las primeras vías de la Línea 1, en la estación Zaragoza, la mandataria capitalina informó que el primer tren de la nueva Línea 1 llegará la primera quincena de septiembre y se colocará en un sitio público para que los capitalinos puedan conocerlo; además destacó que ya se cuenta con el 15 por ciento de avance en los trabajos de modernización.

“Contaremos con la subestación eléctrica más moderna y más grande del país. Este es un proyecto de modernización de vital importancia para la operación de la red del Metro, ya que es el centro neurálgico donde se recibe, se transforma y se distribuye la energía eléctrica para estas líneas. Con la coordinación y acompañamiento del Metro, la Comisión Federal de Electricidad se encarga de la ejecución de esta obra que monta 4 mil 500 millones de pesos”, dijo.

Celebramos los 53 años del @MetroCDMX trabajando.



Les informo que la primera fase de obra de #LaNuevaLínea1 lleva un avance del 15%, vamos en tiempo y forma. pic.twitter.com/APt2mug1KV — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 4, 2022

Además, destacó que otro proyecto estratégico es el Puesto Central de Control, desde donde se coordinarán las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y que se ubicará en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), con una inversión de alrededor de 500 millones de pesos que incluye: el mando de tracción y de tráfico, las telecomunicaciones de tetra telefonía y video vigilancia, así como las adecuaciones de enlaces y obra civil.

“El Metro no solamente es la vida de los trabajadores, sino es la vida de la ciudad; y sin los trabajadores y trabajadoras del Metro este gran Sistema de Transporte Colectivo, no estaría funcionando y no sería lo que es hoy. Tuvimos su primera celebración de los primeros 50 años y ahí tomamos la decisión de la renovación de la Línea 1 del Metro, no podíamos dejar que la Línea 1 permaneciera de la misma manera sin hacer esta modernización integral que estamos haciendo en este momento”, expuso.

Finalmente, señaló que, a 53 años del inicio de sus operaciones, el STC se moderniza con una inversión de 47 mil 500 millones de pesos, monto asignado a proyectos como el Metro-Energía que tiene como objetivo la modernización integral del sistema de suministro de energía eléctrica de las Líneas 1, 2 y 3.