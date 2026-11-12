Economía
Mercados
Nacional
Opinión
Televisión
Deportes
Estados
Buscar
Menu
Síguenos
Buscar
Menu
Televisión
Mostrar Televisión subsecciones
Al Cierre
Con Ortega A Las 10
La Silla Roja
A las 17hrs
Ganadores & Perdedores
A las 18hrs
A las 19hrs
A las 20hrs
EF MeetPoint
Tiempo de Toros
Factor Fintec
Economía
Empresas
Opinión
Mostrar Opinión subsecciones
Coordenadas
Nueva Era
Estrictamente Personal
La Cuarta Transformación
Sobremesa
La Feria
Parteaguas
Contrapesos
Fuera de la Caja
Moneda en el Aire
Eduardo Guerrero Gutiérrez
De Jefes
Edna Jaime
Las Encuestas
Nacional
Mercados
Deportes
Mundo empresa
Bloomberg Businessweek
Salud
Suplementos
Mostrar Suplementos subsecciones
Autos
Inmobiliario
Mis Finanzas
Viajes
Transporte y Movilidad
Monterrey
Estados
Mostrar Estados subsecciones
CDMX
Península
Edomex
Jalisco
Querétaro
Sonora
Sinaloa
Mundo
Border
Tech
Estilo de vida
El Preguntario
Ciencia
Culturas
Espectáculos
Food and Drink
Entretenimiento
Directorio
Suscripciones
Opens in new window
lead-art-block.fullscreen-enter
Expandir
Lo de siempre
Lo de siempre
Compartir el artículo actual mediante Email
Compartir el artículo actual mediante Facebook
Compartir el artículo actual mediante Pinterest
Compartir el artículo actual mediante Twitter
Compartir el artículo actual mediante LinkedIn
Compartir el artículo actual mediante global.social-whatsapp
WhatsApp logo
WhatsApp icon
Lo de siempre
Los dos INES
Proverbial
Haciendo sentencias
Sin broncas
Cripto maneras
Calaveritas surtidas
Calaverita de López
Calavera de Guadalupe Taddei
Calavera de Noroña
Calavera de Rocha Moya
En el México de la cuarta transformación