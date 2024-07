¿Un enjambre sísmico ‘sacude’ a Texas con 90 temblores en 7 días? Esto sabemos de las causas

Condado de Scurry, Texas.- A pesar de que Texas no es una zona reconocida por terremotos o por su alta actividad sísmica, la población y las autoridades están alarmados por el registro de 90 temblores en apenas siete días, que se podría considerar como un enjambre sísmico.

Cuatro de los 90 sismos en Texas destacan del resto por tratarse de temblores de magnitud 4.0 o superior. Hasta ahora, el sismo más potente ocurrió la mañana del pasado viernes 26 de julio cuando se midió una magnitud de 5.1.

Además, luego de un sismo magnitud 4.9, las réplicas de menor intensidad alertan a las autoridades.Dan Hicks, juez del condado de Scurry, declaró el estado de desastre ante el aumento de la actividad sísmica y luego de contabilizar daños estructurales.

¿Por qué hay tantos sismos en Texas?

Hasta ahora, las autoridades atribuyen los sismos en Texas a fenómenos naturales y actividades humanas. Scurry y la zona oeste de Texas están sobre fallas geológicas que probablemente estén activas.

Además, actividades humanas como el fracking, que consiste en inyectar agua en la tierra para ayudar con las extracciones de petróleo y gas, podrían estar relacionadas con el enjambre sísmico en Texas.

Sin embargo, especialistas del Servicio Geológico de Estados Unidos afirman que la profundidad a la que se producen los temblores probablemente esté relacionada con causas naturales y no ven al fracking como razón de los terremotos. De acuerdo con los especialistas, la inyección de agua no se realiza a la profundidad que se ha detectado en los epicentros; no obstante, piden tiempo para realizar más investigaciones y determinar la causa.

De la mano del Servicio Geológico de Estados Unidos, la Comisión de Ferrocarriles de Texas (RRC), que supervisa y controla la explotación petrolera, abrió una investigación sobre los sismos ocurridos en días recientes.

“En un esfuerzo por reducir la sismicidad posiblemente causada por la inyección subterránea de agua producida, varios operadores en el área han convertido pozos de eliminación de agua salada profundos en pozos de eliminación de agua salada poco profundos durante el último año.

“Los inspectores de RRC han inspeccionado los pozos de eliminación de agua salada a dos millas y media del grupo de movimientos sísmicos y evaluaremos los próximos pasos que se pueden tomar para mitigarlo”, indicó la Comisión de Ferrocarriles de Texas.

En tanto, las autoridades indicaron que seguirán con el monitoreo de sismos en Texas para proteger el medio ambiente y a los residentes del área.

¿Qué son y por qué ocurren los enjambres sísmicos?

La plataforma Sky Alert establece que un enjambre sísmico se puede definir como una serie de sismos constantes, con magnitudes similares en un determinado tiempo y espacio; sin embargo, esto pudiera confundirse con un escenario más común: las réplicas de un sismo.

De acuerdo con especialistas, la forma de diferenciar un enjambre sísmico de las réplicas es que en estas últimas primero ocurre un temblor de mayor magnitud, seguido por otros menores que pueden durar días, semanas e incluso años.

En los enjambres sísmicos, lo que contrasta sustancialmente de lo anterior es que no siempre existe un evento de ruptura principal y por el contrario, existen una serie de eventos relativamente similares entre sí todos ellos de baja energía.

Las causas precedentes a los enjambres suelen ser diversas y responden a la naturaleza geológica de la región donde ocurren, pero el origen principal se atribuye al lento deslizamiento de una falla, que evoluciona y se mantiene activa produciendo este patrón sísmico en el proceso.