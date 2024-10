BYD deja ‘comiendo el polvo’ a Musk: Sus ingresos superan por primera vez los de Tesla

BYD Co. logró este miércoles otra victoria sobre Tesla Inc. La empresa china reportó ingresos trimestrales que superaron al fabricante de automóviles de Elon Musk por primera vez desde que ambos se enfrentaron en las ventas globales de vehículos eléctricos.

Los ingresos del fabricante de automóviles más vendido de China aumentaron un 24 por ciento a 201 mil 100 millones de yuanes (28 mil 200 millones de dólares) durante los tres meses que terminaron en septiembre, por debajo de las estimaciones pero superando los 25 mil 200 millones de dólares en ventas de Tesla durante el mismo periodo.

¿Cuánto aumentaron los ingresos de BYD en el último trimestre?

El beneficio neto aumentó un 11.5 por ciento hasta un récord de 11 mil 600 millones de yuanes, superando las estimaciones, ya que BYD vendió una cifra sin precedentes de 1,12 millones de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y generó un margen bruto del 21.9 por ciento.

Sin embargo, sus beneficios siguen eclipsados por los 2 mil 200 millones de dólares que ganó Tesla.

En los primeros nueve meses, BYD tuvo un ingreso neto de 25.2 mil millones de yuanes sobre ingresos de 502.3 mil millones de yuanes.

¿Por qué aumentaron los ingresos de BYD?

BYD y Tesla han surgido como amenazas principales para los fabricantes de automóviles tradicionales, en particular en momentos en que Volkswagen AG, Ford Motor Co., Stellantis NV y General Motors Co. luchan por alcanzar la rentabilidad con sus transiciones a vehículos eléctricos.

A medida que disminuye el crecimiento de la demanda de automóviles totalmente eléctricos por parte de los consumidores, BYD se ha visto más aislada que Tesla debido a su sólida línea de vehículos híbridos.

Los vehículos híbridos contribuyeron de manera importante al aumento de los ingresos de BYD, con sede en Shenzhen, y los sistemas de propulsión mejorados de algunos modelos permiten una autonomía de más de 2000 kilómetros. Otro aspecto clave de la ventaja de BYD es su cadena de suministro integrada verticalmente: fabricar más piezas internamente le da una ventaja de costo y escala para producir automóviles a un menor costo.

Mientras tanto, Tesla está lidiando con una línea limitada y cada vez más obsoleta de vehículos eléctricos y se ha centrado más en aumentar la producción de su Cybertruck y expandir el uso de su sistema de automatización parcial comercializado como Full Self-Driving.

El potencial de inteligencia artificial de Tesla y su liderazgo en ventas de vehículos totalmente eléctricos han ayudado a consolidar su lugar como el fabricante de automóviles más valioso del mundo. BYD ocupa el tercer lugar, detrás de Toyota Motor Co. pero por delante de VW, Mercedes y los tres gigantes automotrices de Detroit.

BYD también se ha beneficiado de la recuperación de la demanda interna en China, impulsada por la mejora de los subsidios de los gobiernos nacionales y locales destinados a tentar a los consumidores a cambiar sus autos a gasolina por vehículos eléctricos e híbridos. Esas ventas locales han ayudado a BYD a protegerse de la resistencia extranjera a la expansión de los fabricantes de automóviles chinos.

UE impone aranceles altos a vehículos eléctricos de China

La Unión Europea impuso esta semana aranceles más altos, que alcanzaron un máximo del 45 por ciento, a los vehículos eléctricos procedentes de China, lo que ha aumentado las tensiones comerciales entre las principales potencias exportadoras del mundo. BYD no vende automóviles de pasajeros en Estados Unidos debido a los aranceles.

Las perspectivas de ganancias para BYD en el último trimestre parecen aún más sólidas, ya que se beneficia de su posición líder en ventas en China, el mercado automovilístico más grande del mundo. Los últimos tres meses de cualquier año suelen ser la temporada alta de compras y, además de los subsidios, se ha ordenado a las agencias del gobierno central que impulsen las compras de vehículos eléctricos.

BYD también está en camino de cumplir con su objetivo de ventas anual revisado de 4 millones de vehículos, habiendo vendido alrededor de 2.74 millones de vehículos hasta septiembre. Citibank Inc. estima que BYD podría vender hasta 500 mil unidades por mes para noviembre.

Las acciones de BYD que cotizan en Hong Kong cerraron con una baja del 0.7 por ciento el miércoles, lo que redujo su ganancia en lo que va de año al 38 por ciento. Las acciones de Tesla han subido un 4.4 por ciento este año.