Elecciones en EU: Harris advierte que una segunda presidencia de Trump ‘traerá más caos y división’

La candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, argumentará este martes en un discurso en el National Mall que una posible segunda presidencia de Donald Trump estaría plagada de caos y división, en lugar de centrarse en las necesidades de los estadounidenses.

La vicepresidenta estadounidense busca equilibrar su argumento final entre una severa advertencia a movilizarse contra un oponente al que ha etiquetado como una amenaza fascista y argumentando a favor de su propia agenda política y económica.

“Estados Unidos, sabemos lo que Donald Trump tiene en mente: más caos, más división y políticas que benefician a los que están en la cima y perjudican a todos los demás. Yo les ofrezco un camino diferente y les pido su voto”, planea decir Harris, basándose en extractos que su campaña publicó antes de su discurso.

¿Qué importancia tiene el evento de este martes de Kamala Harris?

La ubicación del evento —el mismo lugar donde el candidato republicano Trump reunió a sus partidarios el 6 de enero de 2021, y a la vista de la Oficina Oval— tiene como objetivo evocar tanto el caos de ese día como la gravedad de los resultados de las elecciones, han dicho los asistentes de Harris.

Sin embargo, la vicepresidenta se ha enfrentado a simplificar y consolidar su argumento, a menudo disperso, ante los votantes que han pasado una década escuchando sobre los peligros que plantea Trump, incluso cuando nuevos escándalos, incluidos los comentarios racistas hechos por los oradores en su mitin en el Madison Square Garden el domingo, siguen agitando la política estadounidense.

Esa misión se vuelve aún más difícil gracias a la presión de la inflación pospandémica y la baja posición política del presidente Joe Biden después de que las preocupaciones sobre su agudeza mental lo obligaran a poner fin a su intento de reelección.

El martes por la noche, Harris planea defender su postura de que, en última instancia, ella es un ‘avatar’ de la noción de libertad, un término que ella define ampliamente para abarcar la movilidad económica, los derechos reproductivos y la protección ante las represalias prometidas por Trump si regresara a la Casa Blanca.

Kamala Harris [Fotografía. Bloomberg]

“Me comprometo a escuchar a los expertos, a quienes se verán afectados por las decisiones que tome y a las personas que no están de acuerdo conmigo. A diferencia de Donald Trump, no creo que las personas que no están de acuerdo conmigo sean el enemigo”, dirá Harris, según los extractos.

Los comentarios de Harris pueden adquirir una importancia descomunal en una carrera que, según las encuestas, está en un equilibrio muy estrecho y con un bloque crítico de votantes indecisos que dicen que quieren saber más sobre el vicepresidente.

Kamala Harris expondrá su plan económico

Harris busca responder a esa curiosidad al delinear su plataforma económica, que ofrece exenciones fiscales y subsidios federales a los nuevos padres, a los compradores de vivienda por primera vez y a aquellos que inician nuevos negocios.

Su intención es aumentar la preocupación por la inflación prometiendo perseguir a los especuladores de precios, una propuesta que, si bien le valió el apodo de “camarada Kamala” de parte de Trump, ha demostrado ser lo suficientemente popular como para reducir la tradicional ventaja republicana en temas económicos entre los votantes, según las encuestas.

Brian Deese, asesor de campaña de Harris, dijo que la economía será “el centro” del discurso de la vicepresidenta, reconociendo su importancia primordial como tema para los votantes. Deese, ex funcionario de Biden, dijo que Harris considera que los riesgos que Trump plantea para la economía y la democracia están vinculados.

“Si hay alguien que no respeta el Estado de derecho y los derechos de propiedad, que no respeta la independencia de la Reserva Federal, que no respeta las instituciones en las que las empresas y los proveedores de capital de Estados Unidos han confiado durante décadas, sino siglos, en la economía estadounidense, las consecuencias para la inversión empresarial y el crecimiento económico serán profundas”, dijo Deese.

Trump ha sugerido que, de ser elegido, buscaría tener mayor influencia sobre la Reserva Federal, y ha dicho que cree que los presidentes deberían tener más influencia sobre las decisiones del banco central sobre las tasas de interés. Darle más participación al poder ejecutivo pondría en tela de juicio la práctica tradicional de permitir que la Reserva Federal lleve adelante la política monetaria independientemente de los actores políticos.