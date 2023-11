Biden presiona al Congreso; exige más fondos para combatir el tráfico de fentanilo

El presidente Joe Biden presionó a los legisladores para que aprobaran más fondos y endurecieran las leyes para ayudar a bloquear el tráfico de fentanilo, luego de su acuerdo con el presidente chino Xi Jinping para tomar medidas enérgicas contra la droga mortal.

Biden anunció el martes un acuerdo con Xi, quien se comprometió durante su cumbre de la semana pasada a llevar a cabo una campaña de aplicación de la ley contra los componentes chinos del fentanilo, y sus conversaciones con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para detener el flujo de drogas a través de la frontera suroeste.

“Es un desafío global que exige una acción global”, dijo Biden en la Casa Blanca, y agregó que “el Congreso también tiene que intensificar esta lucha” proporcionando los fondos necesarios.

Una solicitud de financiación de emergencia de la Casa Blanca incluía mil 200 millones de dólares para que el Departamento de Seguridad Nacional luchara contra el tráfico de fentanilo. Pero el paquete ha sido retrasado en el Congreso por desacuerdos sobre la asistencia a Ucrania y la política de inmigración.

Biden también instó a los legisladores a tomar medidas para cambiar la Ley de Sustancias Controladas para garantizar que las sustancias ilícitas de fentanilo se clasifiquen en la Lista I, una etiqueta de la Administración de Control de Drogas (DEA) para aquellas que no tienen uso médico y tienen un alto potencial de abuso. Dijo que el cambio facilitaría la limitación de la distribución de pastillas y otros medios para producir el medicamento.

¿A qué acuerdos llegaron Joe Biden y Xi Jinping?

El martes se unieron al presidente el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, el secretario de Estado, Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el fiscal general, Merrick Garland, y otros funcionarios de políticas de drogas.

Los funcionarios estadounidenses caracterizaron el acuerdo entre Biden y Xi la semana pasada como uno de los principales logros de su reunión.

Xi prometió tomar medidas enérgicas contra los fabricantes y exportadores de fentanilo y sus precursores químicos. A cambio, Estados Unidos está levantando las sanciones al Instituto de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública de China, una red nacional de laboratorios criminales acusados de violaciones de derechos humanos contra la etnia uigur en la región china de Xinjiang.

“Ahora, no vamos a confiar solo en esto, en que esto está sucediendo. Tenemos que verificarlo. Y eso salvará vidas”, dijo Biden.

El acuerdo provocó críticas de algunos republicanos que dijeron que Biden no obtuvo suficientes garantías de China. No está claro si la administración volvería a imponer las sanciones al instituto forense si Beijing no cumple con sus compromisos.

Fentanilo, la droga que se convirtió epidemia

El fentanilo ha provocado una crisis de salud pública: más de 150 personas en Estados Unidos mueren cada día por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Varios presidentes han luchado contra la epidemia de opioides.

Los candidatos presidenciales republicanos han atacado la respuesta de Biden a la crisis y han prometido ser más duros con China para bloquear el flujo de drogas, incluso mediante el despliegue del ejército estadounidense contra los cárteles en México y la interrupción de los lazos económicos entre Estados Unidos y China.