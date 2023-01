Biden y AMLO ‘dejan para después’ tema migratorio: No hubo tiempo de llegar a acuerdos

A los funcionarios de los gabinetes de Estados Unidos y México se les acabó el tiempo antes de lograr discutir el tema migratorio en una reunión formal el lunes en capital del país, según personas familiarizadas con el tema, lo que dejó un problema importante entre los países sin abordar.

La migración sin control a través de la frontera sur de Estados Unidos sigue siendo una responsabilidad política para el presidente Joe Biden, por lo que el tema se encontraba en la agenda de una reunión formal entre el líder estadounidense, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y más de dos docenas de sus principales asesores en Ciudad de México, dijeron las autoridades.

Sin embargo, la conversación privada entre Biden y López Obrador antes de la reunión oficial se prolongó, lo que dejó al grupo más amplio, incluido el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan— corto de tiempo. Los funcionarios dijeron que Biden y el presidente mexicano, habían discutido la migración y la frontera en su sesión privada, pero no está claro cuánto tiempo dedicaron al tema ni con qué detalle lo abordaron.

En la reunión más amplia, Biden, López Obrador y sus secretarios de gabinete pasaron la mayor parte del tiempo discutiendo sobre las cadenas de suministro y el contrabando de drogas, dijeron los funcionarios.

Biden ha estado bajo la presión de los republicanos para que tome medidas enérgicas contra los inmigrantes y aumente las detenciones y deportaciones, al tiempo que algunos de sus aliados demócratas buscan relajar las medidas contra las personas que, según dicen, huyen de regímenes despóticos y privaciones económicas en América Central y Sudamérica. Para destacar la importancia del tema, Biden llegó a la reunión con López Obrador directamente desde su primera visita a la frontera como presidente, acompañado de varios miembros importantes del gabinete, incluido Mayorkas.

La Casa Blanca señaló que el tema fue discutido durante las reuniones privadas entre los presidentes.

“En lo que se refiere a la migración, la migración irregular, obviamente ese fue un tema clave de discusión”, dijo este miércoles 11 de enero la secretaria de Prensa, Karine Jean-Pierre. “El presidente Biden discutió formas en que nuestros países pueden seguir trabajando juntos. Así que esa conversación ciertamente sucedió y de forma extensa”.

Los líderes del Partido Republicano han acusado a Biden de solo hablar sobre la crisis fronteriza y no tomar acciones al respecto. El presidente estuvo en el cargo durante casi dos años antes de visitar la frontera. Su viaje del domingo no fue espinoso: durante unas cuatro horas en El Paso, Texas, habló con agentes de la Patrulla Fronteriza y recibió una demostración de cómo inspeccionan vehículos, visitó un centro de servicios para migrantes y habló con su personal, y caminó brevemente por un sección de valla fronteriza. Sin embargo, no tuvo encuentros directos con ningún migrante.

El martes en Ciudad de México, Biden y su equipo se reunieron nuevamente con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau y sus más altos asesores. Esa conversación se centró en gran medida en cadenas de suministro, incluida la cooperación en la producción de semiconductores, y abordó la migración, dijeron los funcionarios.

Biden y Obradortambién discutieron la migración el domingo durante un viaje en limusina desde el aeropuerto.

(Bloomberg)

“Pasamos mucho tiempo hablando de eso”, dijo Biden el martes en una conferencia de prensa para concluir la cumbre de Ciudad de México. Por su parte, López Obrador dijo que los tres líderes “sí hablaron sobre migración, y de una manera muy amplia”.

Hubo indicios de fricción sobre el tema. Antes de su reunión formal, López Obrador se quejó de la falta de atención de Estados Unidos a México y Latinoamérica y le suplicó al presidente que presione al Congreso para una revisión del sistema de inmigración, algo que Biden ya ha intentado, sin éxito, y es aún menos probable que lo logre con los republicanos a cargo de la Cámara.

Antes de su viaje a la frontera y México, Biden anunció un acuerdo con el Gobierno mexicano para expandir un programa de permiso humanitario para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que viajan a Estados Unidos directamente desde sus países de origen.

Andrés Manuel López Obrador elogió la medida en la conferencia de prensa y señaló que la cantidad de venezolanos que han tratado de cruzar a Estados Unidos desde México ha disminuido desde que comenzó el programa.

“Esta es una luz en el túnel”, dijo.