Para Obama, 8 años con Trump en el poder ‘serían un problema’

Con todo y las duras críticas de Trump sobre Obama, el presidente número 44 dijo que la personalidad pública de Trump era radicalmente diferente a sus interacciones privadas. (Frederic Legrand - COMEO/ Drop of Light / Shutterstock.com).

Barack Obama dijo a los periodistas en sus últimos días como presidente que no estaba preocupado por un solo mandato de Donald Trump, pero sí por un “período sostenido” de normas políticas socavadas si cumpliera dos mandatos, según documentos recién publicados obtenidos por Noticias de Bloomberg.

Obama se reunió con reporteros tres días antes de la toma de posesión de Trump, el 17 de enero de 2017, para una conversación extraoficial. Una transcripción de la reunión de la Casa Blanca, que nunca se informó según las reglas básicas acordadas por los periodistas, se incluyó en un alijo de documentos publicados por el Departamento de Justicia en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información.

“Creo que cuatro años está bien”, dijo Obama. “Toma un poco de agua, pero podemos salir lo suficientemente rápido como para estar bien. Ocho años sería un problema. Me preocuparía un período sostenido en el que algunas de estas normas se hayan roto y hayan comenzado a corroerse”.

Trump ha sugerido que buscará un segundo mandato en 2024. Su presidencia provocó un cambio total en la forma del Partido Republicano y un nuevo elenco de candidatos republicanos que se adhieren a sus ideas políticas populistas con una retórica grosera que antes no se escuchaba en las campañas estadounidenses. .

Los presidentes ocasionalmente mantienen discusiones extraoficiales con periodistas. Sin embargo, es raro que se publique una transcripción de tales conversaciones.

La conversación de casi 90 minutos de Obama con los reporteros cubrió temas como la conmutación de la sentencia de prisión de Chelsea Manning, por filtrar documentos clasificados, diciendo que no merecía una sentencia de 35 años. También señaló que las filtraciones de Edward Snowden sobre la vigilancia estadounidense de ciudadanos privados “identificaron algunos problemas que tenían que ver con la tecnología”.

Pero fueron los comentarios de Obama sobre el Partido Republicano y Trump los que parecen casi proféticos.

La oficina pospresidencial de Obama se negó a comentar. Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Obama dijo que no creía que Trump estuviera particularmente interesado en iniciar ninguna guerra que no fuera “bombardear a los terroristas”, una opción que Trump citó varias veces en su campaña y presidencia de 2016.

“Creo que su punto de vista básico, su visión formativa de la política exterior está formada por sus interacciones con los desarrolladores de Malasia y los príncipes saudíes, y creo que su punto de vista es: ‘Voy a dar la vuelta al mundo haciendo tratos y tal vez demandando a la gente. ‘”, dijo Obama. “Pero no es, ‘déjame lanzar grandes guerras que me aten’. Y eso no es lo que su base espera de él de todos modos”.

¿Qué más dijo Obama en la charla extraoficial con periodistas?

En cuanto al Partido Republicano, Obama dijo que pensaba que “el Partido Republicano ahora es ideológicamente completamente incoherente”.

“No sabes lo que representan”, dijo.

“Así que lo que los une es la oposición a mí, la oposición a una criatura fantástica llamada liberal que los menosprecia y solo alimenta todo ese resentimiento regional”, dijo Obama. “Y hay un puñado de cuestiones, como las armas, que desencadenan esa sensación de ‘estas personas no son como nosotros y no les agradamos y actúan como nosotros’. Y obviamente hay algunos elementos raciales que se incluyen en ese guiso”.

Obama dijo que su principal preocupación sobre la administración entrante de Trump era la posible politización de la aplicación de la ley. Aconsejó a los reporteros en ese momento que prestaran mucha atención al Departamento de Justicia.

“Sería como blanco sobre arroz en el Departamento de Justicia”, aconsejó Obama a los periodistas, con la intención de ceñirse a ello. “Estaría prestando mucha atención a eso. Y si hay incluso un indicio de investigaciones, enjuiciamientos, etcétera, motivados políticamente, creo que ustedes deben estar realmente al tanto de eso”.

Geoffrey Berman, exfiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, acusó recientemente al Departamento de Justicia de Trump de entrometerse en los juicios y presionar a su oficina para que inicie investigaciones por motivos políticos sobre los adversarios de Trump.

A pesar de todas las duras críticas de Trump sobre Obama, el presidente número 44 dijo que la personalidad pública de Trump era radicalmente diferente a sus interacciones privadas.

“Es muy educado conmigo y no ha dejado de serlo”, dijo Obama. “Creo que cuando ve una vulnerabilidad, la persigue y la aprovecha”.