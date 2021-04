Una buena noticia: la cepa británica de COVID es menos mortal de lo que se esperaba

La variante de COVID-19 que surgió en el Reino Unido y se convirtió en la cepa dominante en Estados Unidos no es tan mortal como lo indicó una investigación anterior, aunque confirma que es de más rápida propagación que otras versiones, según un estudio.

Entre 339 pacientes con coronavirus, 36 por ciento de los contagiados con la cepa B.1.1.7 que se detectó en el Reino Unido desarrolló un cuadro grave de la enfermedad o murió, según la investigación publicada el lunes en la revista The Lancet Infectious Diseases, lo que se compara con el 38% de aquellos contagiados con cepas distintas a la B.1.1.7.

“No estamos diciendo que no sea nada, pero no es peor en términos de resultados, según nuestro estudio”, dijo Eleni Nastouli, coautora del estudio y profesora asociada del University College de Londres, quien señaló que el estudio difería de algunas investigaciones anteriores, ya que analizó a pacientes en hospitales, en lugar de pacientes en la comunidad, e hizo identificaciones precisas de variantes con secuenciación de genoma completo.

Datos anteriores publicados por un grupo asesor del Reino Unido y citados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos indicaron que la cepa B.1.1.7 podría ser hasta un tercio más mortal que otras variantes del virus. Esos hallazgos se sumaron a preocupaciones sobre mutaciones que han demostrado cierta capacidad para propagarse con mayor rapidez. Otras variantes parecen ser capaces de evitar la protección conferida por las vacunas.

El estudio de The Lancet analizó a pacientes hospitalizados en centros clínicos de Londres en noviembre y diciembre. Otro estudio de la variante de rápida propagación en la revista The Lancet Public Health no encontró evidencia de que alterara los síntomas o la probabilidad de experimentar cuadros prolongados de COVID-19, que se definió como síntomas persistentes durante más de 28 días.

La variante del Reino Unido no es la única causa de preocupación, ya que mutaciones que surgieron en Sudáfrica y Brasil también parecen causar más contagio, lo que amenaza la capacidad de los países para detener la pandemia pese a la implementación de las campañas de vacunación. Los laboratorios farmacéuticos ahora se están apresurando para reforzar sus vacunas existentes contra nuevas variantes.