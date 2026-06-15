OnStar: 13 años en México, del botón de auxilio al auto conectado.

La experiencia conectada de OnStar va más allá del teléfono: Apple CarPlay, Android Auto, Wi-Fi compartible por QR y control desde el espejo retrovisor digital forman parte del ecosistema a bordo.

OnStar, la plataforma de autos conectados de General Motors, superó a principios de 2026 los 300,000 vehículos conectados en México y hoy está presente en más de 30 modelos de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac: el 80% del portafolio de la marca en el país.

OnStar México — Logotipo plataforma conectividad automotriz General Motors 2026 OnStar superó los 300,000 vehículos conectados en México a principios de 2026 y hoy está presente en más de 30 modelos de Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac.

El negocio automotriz no termina cuando el auto sale de la agencia: ahí empieza. Suscripciones, datos y entretenimiento a bordo son la nueva mina de la industria, y el laboratorio más maduro de ese modelo en México no lo trajo una startup, sino una plataforma que llegó antes que la moda.

Cuando OnStar aterrizó en México en 2013, hablar de un auto conectado era casi ciencia ficción: la telemática se limitaba a un botón de auxilio y poco más. Trece años después, ese botón se convirtió en un ecosistema de seguridad, conectividad y entretenimiento.

¿Qué tan seguro es OnStar? Las cifras que más pesan en México

Las cifras que más pesan en nuestro contexto son las de seguridad. Desde su llegada, el sistema ha atendido más de 57,000 situaciones de emergencia y coordinado el envío de más de 6,000 ambulancias.

Tan solo en 2025, la asistencia de vehículos robados registró cerca de 300 casos con una tasa de recuperación de 76%, y el bloqueo remoto de motor a demanda promedió más de 200 solicitudes mensuales. A eso se suma la asistencia médica de emergencias, con apoyo en más de 1,300 accidentes con personas heridas, servicio que en 2025 obtuvo la acreditación ACE (Centro de Excelencia Acreditado) de la Academia Internacional de Despacho de Emergencias.

OnStar México — Asistencia médica emergencias Cruz Roja RCP accidentes 2025 En 2025, OnStar coordinó asistencia médica en más de 1,300 accidentes con personas heridas, un servicio que ese año obtuvo la acreditación ACE de la Academia Internacional de Despacho de Emergencias.

“Hablar hoy de OnStar es hablar de un futuro que ya empezó: uno en el que la seguridad, la conectividad, el control y el entretenimiento dejan de ser elementos aislados para integrarse en una sola experiencia”, señaló Yammil Guaida, director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar para México.

Tienda en línea y apps: suscripciones sin pasar por el distribuidor

Esa integración se nota en los movimientos recientes. OnStar lanzó la primera tienda en línea de servicios conectados de la industria automotriz en México, donde se contratan o renuevan paquetes y planes de datos sin pasar por el distribuidor.

OnStar México — App MyChevrolet Silverado localización GPS control remoto 2026 Las apps MyChevrolet, MyBuick, MyGMC y MyCadillac se renovaron con localización GPS en tiempo real, ajuste remoto del aire acondicionado y estado de carga visible desde la pantalla principal del teléfono. (@mpcurtet)

Las aplicaciones MyChevrolet, MyBuick, MyGMC y MyCadillac se renovaron con funciones como compartir el Wi-Fi del vehículo mediante código QR, consultar el estatus del paquete contratado, localización GPS en tiempo real mejorada, ajuste remoto del aire acondicionado y, en los eléctricos, el estado de carga visible desde la pantalla principal del teléfono.

Infoentretenimiento: Apple Music, Dolby Atmos y video a bordo

En infoentretenimiento, el ritmo es de empresa tecnológica: Apple Music llegó de forma nativa en marzo, Dolby Atmos debutó en el Cadillac Escalade IQ 2026 en abril y las pantallas traseras de Chevrolet Tahoe y Suburban, GMC Yukon y Cadillac Escalade ya reproducen video con YouTube, YouTube Kids y Disney+, sobre una base de Google integrado y hotspot de Wi-Fi para hasta siete dispositivos.

Cadillac Escalade IQ 2026 — Interior pantalla panorámica Dolby Atmos OnStar conectividad Dolby Atmos debutó en el Cadillac Escalade IQ 2026 en abril, sobre una cabina dominada por una pantalla panorámica y base de Google integrado con hotspot Wi-Fi para hasta siete dispositivos.

El apetito existe: el consumo de internet a bordo crece hasta 60% año contra año y en 2026 promedia 275,000 GB mensuales.

La lectura de fondo es que el auto dejó de ser un producto que se vende una vez: es una plataforma que cobra renta mensual, y OnStar es el experimento más maduro de ese modelo en México. El streaming y el audio inmersivo son el gancho, pero el argumento que de verdad sostiene la suscripción en este país sigue siendo el más terrenal: que alguien conteste cuando el auto desaparece o cuando hay heridos. Mientras esa parte siga funcionando con tasas de recuperación de 76%, la renta tendrá justificación; el día que el cliente sienta que paga por apps que ya trae en el celular, la conversación será otra, pero por ahora, sigue siendo el servicio referente en nuestro mercado.