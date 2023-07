Tesla Cybertruck 2023: Este es su precio y características

A casi cuatro años después de que Elon Musk presentara por primera vez la camioneta eléctrica de Tesla Inc., el fabricante de automóviles anunció la producción de su primera Cybertruck, construida en la Gigafactory de Austin, Texas.

Tesla compartió la fabricación de su pickup eléctrica en Twitter, con una foto de trabajadores con chalecos de seguridad y cascos cubriendo gran parte del vehículo. Cuando Musk mostró por primera vez un prototipo del camión en forma de cuña, fuer en noviembre de 2019, el plan era que la producción comenzara dos años después.

Musk ha moderado las expectativas sobre la rapidez con la que Tesla aumentará la producción y les dijo a los accionistas en la reunión anual de la compañía en mayo que el diseño radical del Cybertruck plantea desafíos. Dijo que el exoesqueleto de la camioneta será de acero inoxidable, que puede ser costoso y difícil de moldear y soldar.

“Va a ser difícil hacer que el costo sea asequible porque es un automóvil nuevo, un nuevo método de fabricación”, dijo Musk. “En el gran esquema de las cosas, en relación con la tasa de producción de todos los demás autos que fabricamos, será pequeño. Pero sigue siendo genial”.

Tesla Cybertruck: Características y modelos.

¿Qué precio tiene el Tesla Cybertruck?

Inicialmente, Tesla anunció que vendería el Cybertruck a un precio determinado por el número de motores, según sea el tipo de camioneta que se desee adquirir. Este es el costo al tipo de cambio actual en México de cada una de sus tres versiones:

Tesla Cybertruck RWD : Una versión de un solo motor con más de 250 millas de alcance, desde 39,900 dólares (678 mil 300 pesos).

: Una versión de un solo motor con más de 250 millas de alcance, desde 39,900 dólares (678 mil 300 pesos). Tesla Cybertruck AWD Dual Motor : Un modelo de dos motores con más de 300 millas de alcance, desde 49,900 dólares (848 mil 300 pesos).

: Un modelo de dos motores con más de 300 millas de alcance, desde 49,900 dólares (848 mil 300 pesos). Tesla Cybertruck AWD Tri-Motor: Una iteración de tres motores con más de 500 millas de alcance, desde 69,900 dólares (1 millón 188 mil 300 pesos).

Sin embargo, en octubre de 2021, la empresa eliminó los precios y las especificaciones de su página oficial de pedidos de Cybertruck, sin explicación o actualización de los mismos.

Actualmente, puedes ordenar tu Cybertruck 2023 en la página oficial de Tesla México con 2 mil dólares (34 mil pesos), pagando con tarjeta.

Cuando se le preguntó en abril de este año por especificaciones y precios actualizados, Musk objetó y dijo que Tesla guardaría esa información para un evento de entrega de Cybertruck que esperaba realizar a fines del tercer trimestre.

Tesla Cybertruck interior: Cuenta con capacidad de seis asientos.

Desde que Tesla presentó el vehículo en un evento empañado por la demostración fallida de un vidrio supuestamente a prueba de balas, Ford Motor Co. presentó una versión eléctrica de su F-150 más vendido, General Motors Co. comenzó a vender su camioneta GMC Hummer EV y Rivian Automotive Inc. lanzó su camión R1T.

El analista de Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, espera que Tesla entregue 2000 Cybertrucks en 2023, una fracción de los 1.78 millones de vehículos que proyecta en total. En un informe del 26 de junio, cuestionó si el producto impulsará la rentabilidad de la empresa, citando la dificultad de optimizar la producción y la necesidad de paquetes de baterías más grandes para poder remolcar.

“Esto podría generar un viento en contra adicional para el margen en la segunda mitad del año”, escribió Rosner, quien califica las acciones de Tesla como una compra con un precio objetivo de 260 dólares. Las acciones cerraron el viernes a 281.38 dólares y se han disparado un 128 por ciento este año.

Tesla publica los resultados de ganancias del segundo trimestre el 19 de julio.