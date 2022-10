Buque insignia eléctrico de Mercedes llega en variante SUV

Tras varios meses de haber conocido al nuevo sedán superior eléctrico de Mercedes, el imponente EQS, llega a los mercados globales una nueva carrocería basada en esa misma plataforma eléctrica: EQS SUV. A pesar de ser la variante camioneta, es 10 cm más corto que el EQS.

EQS SUV Mide 5.1 metros de largo y casi dos de ancho. Con esto rivaliza de frente con BMW iX, Tesla Model X. No es una camioneta pequeña, al contrario, es un eléctrico masivo,

El lenguaje de diseño es el mismo común de la gama EQ, en su mayoría está enfocado en la eficiencia aerodinámica. Las líneas son fluidas, integradas y poco marcadas, reforzando el concepto SeamLess de la marca. Incluso las manijas, que sobresalen solo al rozarlas, ayudan a la eficiencia, al igual que el diseño de los rines. La parrilla se mantiene minimalista con el logo de manera llamativa. La parte trasera resalta por un sutil alerón. En ambos extremos tenemos luces LED de última generación.

Por dentro, la atmósfera es fascinante. Se siente moderna y muy tecnológica y en gran parte es por la HyperScreen, el tablero más moderno de la marca. En resumen son tres pantallas unidas: el cuadro de instrumentos, en sistema de infoentretenimiento y pantalla para el pasajero; sin embargo tiene un desempeño que le da la talla a computadoras de alto rendimiento. Dentro de esta maravilla tecnológica se incluye un sistema de realidad aumentada, visualizaciones de cámaras y sensores incluyendo 360.

Es un SUV muy cómodo. (Mercedes-Benz AG - Global Communications Mercedes-Benz Cars & Vans)

Tanto los acabados como los materiales son de la más alta cali dad. La mayoría son pieles sintéticas muy buenas que contrastan con plásticos un poco suaves. El único detalle es el uso de piano black en algunas partes de la consola central. Cuenta con algunos toques de madera que, en algunas partes, tienen insertos en aluminio en forma de estrella, dándole un toque de lujo muy atractivo.

Otros detalles que hacen que se sienta aún más de lujo son los asientos calefactables, enfriados, con masaje y memorias de posiciones. Quemacocos panorámico para ambas filas, una excelente insonorización y como ya hemos visto en otros modelos, iluminación alrededor del interior, rematan la atmósfera premium.

La posición de manejo es sencilla de encontrar porque tiene ajuste en profundidad y altura. Eso sí, el tablero es bastante grande, y si queremos ver el frente del auto, nuestra cabeza va a quedar un poco pegada al techo. Los espejos laterales son pequeños para la dimensión del auto y el medallón trasero también es reducido, sin embargo las múltiples asistencias nos permiten salir bien librados.

Al volante, destaca la tracción integral permanente, cada uno de los motores que están ubicados en los ejes permiten administrar el par motor de mejor manera. Además, el eje trasero es direccional. Cuando vamos a altas velocidades, las ruedas traseras giran en la misma dirección que las delanteras, haciendo que el confort sea aún mayor y más preciso el control en curvas. Pero cuando circulamos a bajas velocidades, las traseras van a girar en dirección contraria. Cuando vamos despacio o estamos estacionando, podemos tener un mejor radio, algo buenísimo para un auto de más de cinco metros de largo. ¿Cuánto giran? depende de cuanto paguemos. La versión base sólo se mueve 4.5 grados, pero si pagas el extra, se moverán hasta 10 grados, agilizando muchísimo maniobras en espacios cerrados e incluso en todoterreno.

Esta danza sincronizada en ambos ejes se complementa con amortiguadores neumáticos, que varían la altura según el modo de manejo, incluyendo el 4x4. Con esta configuración se desbloquean otras funciones adicionales como la elevación de hasta 25 mm más de altura con respecto al piso, y las cámaras de proyección de terreno. No obstante, no cuenta con una protección muy sólida por debajo, así que no meteríamos este monstruo eléctrico por terrenos difíciles.

El resto es muy similar a la experiencia del EQS, es un SUV eléctrico con dos motores, enormes baterías, centro de gravedad bajo, aceleración maravillosa a pesar del enorme peso, pero una sorprendente docilidad al volante, todo en un paquete para cinco pasajeros y una gran cajuela o incluso una opción para tres filas y siete pasajeros. Es un SUV muy cómodo, tiene toda la tecnología del momento e incluso hay algunas funciones tan avanzadas que nos costarán aprender, pero, sin duda alguna, cumple con las más altas expectativas de lujo y las mejores sensaciones de manejo en el mundo de la electromovilidad.