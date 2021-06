Prueba de manejo del CUPRA Formentor MID: un espresso descafeinado

Quienes pensaban que él Cupra Formentor era una excelente opción antes de brincar a una marca premium, pero lo dudaban por el precio final, la marca por fin decidió traer a México una versión con menos potencia y equipamiento... y con casi 200,000 pesos menos en la etiqueta.

En esencia es el mismo vehículo, pierde algo de equipamiento y potencia, pero no se hace menos deseable por ello, simplemente es más accesible, manteniendo todos los estándares de diseño, calidad, comportamiento y la mayoría del equipamiento.

CUPRA Formentor MID La versión MID se posiciona como la más accesible en nuestro país

Respecto a su hermano mayor, pierde el sensor de presión en los automáticos, los discos ventilados traseros, cuatro bolsas de aire, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado en reversa, tracción en el eje trasero, rines de 18 en lugar de 19 pulgadas, los asientos en piel, la cajuela crece un poco por la ausencia del diferencial, el sonido Beats se cambia por un equipo de altavoces comunes y, lo más importante, es que el motor 2.0 l ahora entrega 190 hp en lugar de 310 hp, además de que en lugar de tracción integral ahora solamente tiene tracción al eje delantero, perdiendo un poco de agilidad si se conduce al límite en carreteras con muchas curvas, pero también ahorrando combustible y siendo un vehículo mucho más sensato para el día a día.

CUPRA Formentor MID Pierde equipamiento y algunas opciones de personalización, pero mantiene los atributos principales de un CUPRA

La suspensión parece ser la misma, y a pesar de qué mantiene ese ajuste firme de sabor deportivo, con los neumáticos de mayor perfil también es un poco más cómodo que su hermano de más potencia. En aceleraciones a fondo es evidente la diferencia de potencia, pues ahora alcanzar los 100 km/h le toma 7.5 segundos contra los 4.9 de la versión más potente.

CUPRA Formentor MID Al interior encontramos cambios en la tapicería de los asientos y en el sistema de audio

Y a pesar de que esta cifra es considerable, la velocidad punta no es tan diferente, alcanzando 218 km/h, contra los 250 de la versión más potente. Compra Formentor MID es mucho más accesible, pero no menos antojable. La marca catalana nos deja claro que su intención es no dejar de crecer, y al mismo tiempo ofrecer productos interesantes para todos los segmentos.

CUPRA Formentor MID Quizá no tenga los 310 hp de su hermano mayor, pero sigue viéndose igual de deportivo

Sólo nos resta confirmar que este mismo motor llegue muy pronto también en Seat León... y rezar porque en algún momento deciden traer al menos unas cuantas unidades del Formentor VZ5, con motor 2.5 l de 390 hp.

Ficha Técnica