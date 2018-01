Tesla y Microsoft buscan creadores mexicanos. Te decimos cómo participar

WeWork -plataforma para creadores de todo tipo que ofrece espacios, servicios y comunidades de trabajo físicos y virtuales conocidos como coworking- celebrará la primera edición de 'Creator Awards', en donde Tesla y Microsoft, entre otras compañías, reclutarán talento mexicano.



La feria de talento de Creator Awards contará con la participación de la empresas de Elon Musk y de Bill Gates, además de otras 33 compañías.



Estas empresas estarán en busca de candidatos el 1 de febrero desde las 17 horas, en el Corona Forum de la Ciudad de México.



Los asistentes al evento de WeWork que quieran mostrar su trabajo a estas compañías y startups sólo deben confirmar su asistencia en la siguiente liga: https://mexicocitycreatorawards.splashthat.com/. El cupo es limitado y no tiene ningún costo.



De acuerdo con Carol Pérez, jefa de asuntos públicos Latam de WeWork, las personas que vayan a la feria de talento sólo deben llevar CV o book de trabajo, dependiendo el caso.



"Cualquiera que se registre puede ir ala feria de talento, y deben llevar su resume para hablar con los reclutadores", dijo Pérez a El Financiero.



A continuación, te dejamos la lista completa de las empresas que estarán en la feria de talento:



-WeWork

-Cadena

-MUKTEK

-Worldfund

-Net Worth Consulting

-CODEC

-Enseña por México

-Taxify

-worksty

-The ag3ncy

-AN

-The Nature Conservancy

-TECHO

-Nutre a un Niño

-HC by Anamanzur

-Ironhack

-Hands On CDMX

-América Solidaria México

-Bedu

-Yaydoo

-Civica digital

-Great Place To Work® México

-Expansive

-kubo.financiero

-Fundación Cherie Blair

-Tenoli

-Pelagic Life

-Tesla

-Hotel Hilton Mexico City Reforma

-Ashoka

-Microsoft

-ProMéxico

-Rappi

-Spring Professional Mexico

-Endeavor



Además de la feria de talento, los Creator Awards premiarán tres proyectos mexicanos de entre miles que se registraron en la convocatoria del concurso. WeWork repartirá 1.5 millones de dólares entre estos tres ganadores.



Creator Awards también tendrá conferencias con Natalia Lafourcade, Karla Martínez -editora en jefe de Vogue México-, Michelle Adams -editora en jefe de Cultura Colectiva-, entre otros.



WeWork cuenta con 180 mil miembros en su plataforma y tiene 207 edificios de coworking en 65 países del mundo.



El primer edificio de WeWork en Latinoamérica se abrió en la Ciudad de México en septiembre de 2016.