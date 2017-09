¿Eres creativo y te gusta emprender? Puedes ganar hasta 1.5 mdd

WeWork, empresa dedicada a la creación de espacios de trabajo colaborativos en Latinoamérica, dará premios a los mejores emprendedores, artistas, organizaciones no gubernamentales y activistas.



La compañía llevará a cabo el 19 de octubre los Creators Awards, una premiación donde reconocerá los proyectos, ideas y empresas más creativas del país.



Para ingresar no se requiere forzosamente ser parte del ecosistema de emprendedores de WeWork, ya que la convocatoria está abierta para todos los creadores del país de manera gratuita y hasta el 2 de octubre.



“Lo abrimos a todas las personas que viven en México, no es un proceso únicamente para la comunidad de W. Esto está abierto para ONGs, artistas, proyectos de emprendimiento en tecnología, prácticamente cualquier proyecto puede aplicar”, dijo a El Financiero Eduardo Molina, director de WeWork para México y Latinoamérica.



Creators Awards entregará 20 millones de dólares en efectivo e inversión alrededor de todo el mundo, de los cuales 1.5 millones se destinarán a los mexicanos.



La entrega de reconocimientos se dará en tres categorías. Incubate: personas o equipos pequeños con una idea o proyecto que requiera de fondos para empezar; Launch: personas o empresas que necesitan recursos para aprender y hacer crecer su idea y Scale: personas o empresas ya consolidadas que están listas para escalar al siguiente nivel.



“Buscamos proyectos con un impacto en las comunidades. Por ejemplo, en Austin ganó un proyecto de una empresa que fabrica un te a partir de una planta que crece en la región, pero lo importante es que trabaja con mujeres con una historia de pobreza generacional, y tiene un impacto social en la ciudad, eso es lo que buscamos, impacto social”, explicó.



Los premios se entregarán en efectivo a las ONGs, artistas y organizaciones civiles reconocidas, mientras que las startups y empresas con fines de lucro recibirán una inversión por parte de WeWork.



CDMX, DONDE MÁS CRECIÓ WEWORK



Eduardo Molina agregó que México fue el primer país que le abrió las puertas a la compañía en Latinoamérica; tan sólo en la Ciudad de México tiene 5 mil miembros y es la zona en la que más ha crecido a nivel mundial.



“El recibimiento de WeWork en la Ciudad de México es impresionante. Ya tiene 5 mil miembros en la ciudad y lo vamos a duplicar en los próximos 12 meses... es el mercado con mayor crecimiento en la historia de la compañía”, dijo Molina.