PGR y el caso Odebrecht

En los últimos días Marcelo Odebrecht ha declarado sobre el caso de corrupción en varios países en América Latina, en la operación conocida como Lava Jato. Orlando Martello, procurador regional que lleva la investigación, confirmó que a partir del 1 de junio se realizarán comunicaciones voluntarias con su contraparte brasileña. Por cierto, quienes están esperanzados en que el 2 de junio se conozcan pormenores de los supuestos sobornos de la firma brasileña a funcionarios de Pemex, van a tener que esperar. Ese día se entregan los documentos… que no se pueden hacer públicos de inmediato pues se violaría el “debido proceso”.



Piden castigar a Barrales



El llamado de Alejandra Barrales a conformar un gran Frente Opositor rumbo al 2018 generó airadas reacciones entre los perredistas. Una o dos corrientes opinaron que “es el camino correcto”, pero descalificaron la forma como se condujo. En cambio, otras, como IDN, señalaron que Barrales actuó por su cuenta y sin consultar con nadie. La tribu Militantes de Izquierda pide imponer una sanción a la presidenta de su partido o, de plano, que renuncie. Ruido, mucho ruido en momentos difíciles.



JVM con medición propia en Edomex



La que dijo tener su propia percepción en cuanto a preferencia del electorado es la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien aseveró que tiene su propia medición con el respaldo de la ciudadanía todos los días. Puso de muestra que en los últimos días se sumaron a su proyecto liderazgos del PRI y de Morena, así como maestros de la entidad. Ayer anunció que se sumaron a su campaña dirigentes del Partido Encuentro Social.



Morena, nueva estrategia en cierres de campaña



La estrategia de cierre de campañas de Morena en el Estado de México, Coahuila, Veracruz y Nayarit estará enfocada en un lema: “El poder no se hereda”. El partido de AMLO buscará, en estas dos semanas, posicionar el recurso en tierras mexiquenses: “Del Mazo es hijo y nieto de gobernadores”. También subrayará que en Veracruz el gobernador panista, Miguel Ángel Yunes, “impuso a su hijo, Fernando Yunes”, como candidato a la alcaldía de Boca del Río, y que en Coahuila “los Moreira se traspasan el poder alegremente”. Eso es lo que nos dicen.



“Dios ampara” a Sandoval



“Mi amparo es Dios y hago del altísimo mi asilo, amén”, fueron las palabras del gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, en su página de Facebook. El mandatario hizo alusión a la “altísima intervención”, en respuesta a las acusaciones de la líder del PRD, Alejandra Barrales, y del líder panista, Ricardo Anaya, quienes aseguran que el mandatario local sí se amparó en Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal. Lo cierto es que contra Sandoval se acumulan denuncias en Fepade, por manejo irregular de recursos públicos. Y tal vez necesite muchos amparos, bastante más terrenales, en el futuro cercano.



