Meade, varado pero sonriente

Quienes ayer sufrieron las inclemencias del clima en Monterrey fueron el precandidato priista, José Antonio Meade, y su esposa Juana. Tuvieron que esperar por más de dos horas en el aeropuerto de la CDMX hasta que la neblina permitiera abrir las operaciones en el aeropuerto de la ciudad regiomontana. Durante todo ese tiempo se pudo ver al precandidato sonriente y muy platicador con los viajeros. Papel importante jugó Juana Cuevas, quien también se dispuso a tomar fotos de su marido y los presentes.



Anaya y su baño de… 'followers'



Y mientras el abanderado priista y el precandidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron encuentros con simpatizantes, su contendiente panista, Ricardo Anaya, se quiso evitar la fatiga de andar con baños de pueblo y mejor, para no quedarse atrás, se dio un baño… pero de followers. En su cuenta de Facebook, el queretano –porque seguramente fue él personalmente, no creemos que haya puesto a alguien de su staff– se dio a la tarea, de acuerdo con su equipo de campaña, de responder preguntas de cibernautas.



El reproche de Lorenzo



No todo en esta época son buenos deseos, también es tiempo de reproches… al menos para el presidente del INE, Lorenzo Córdova. Y no es que sea grinch, pero hay actitudes de los precandidatos presidenciales que ya colmaron la paciencia de los consejeros. “Aunque todos conocimos las actividades de proselitismo de los tres precandidatos a la Presidencia realizados el 14 de diciembre, fecha en que arrancaron las precampañas, seis días después de que ocurrieron esos eventos, ninguno de los tres había reportado un solo peso”, lamentó Córdova, y amagó con sanciones.



AMLO finge demencia



A pesar de que el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González Sánchez, acompañó a Andrés Manuel López Obrador en uno de sus eventos de precampaña en Hidalgo y portaba una camisa con las siglas de las Redes Sociales Progresistas, que difunden información sobre AMLO, el precandidato presidencial de Morena lo desconoció y aseguró que si lo saludó, sólo se dio cuenta de quién era hasta que vio las notas publicadas.



En albures le ganaron a Mikel



Durante el recorrido que hizo Mikel Arriola, precandidato del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, por el barrio de Tepito, quedó claro que al exdirector del IMSS le hace falta barrio… Y es que en el recorrido se encontró con Lourdes Ruiz, conocida como La Reina del Albur, que sacó sus mejores dichos para el priista, quien literalmente se quedó con la cara de what, pues no entendía nada de lo que le decía la mujer, quien estaba detrás de su puesto de venta de ropa para niño. Bueno, ni siquiera agarró al vuelo aquella que le lanzó de “a 70 el mameluco”.



Busca PAN imponer alianza en Jalisco



Resulta que al PAN no le salen las cosas en Jalisco, pues pese al exhorto del Comité Ejecutivo Nacional para que la dirigencia estatal reconsidere y busque el contacto con otros partidos para alcanzar un convenio de coalición, Miguel Ángel Martínez, líder estatal, dejó en claro que la decisión que tomó la Comisión Permanente en el estado fue unánime en el sentido de ir solos en 2018. “Nosotros vemos que es imposible que el Consejo se reúna y se obtenga una decisión distinta a la ya tomada”, advirtió.



