Mario Delgado, en la baraja para la CDMX

1

En la medida en que se acercan los tiempos de definiciones rumbo a la Jefatura de Gobierno en 2018, la efervescencia aumenta en el partido de López Obrador. Ya surgió otro fuerte aspirante de Morena, el senador Mario Delgado, quien va a buscar la candidatura, dada su experiencia en los gobiernos de AMLO y Marcelo Ebrard. Por su parte, Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, recibió ayer el apoyo de un grupo de perredistas encabezados por Leonel Godoy, exlíder nacional del sol azteca, quien sostuvo que para el cargo “se requiere mucha experiencia”, y “ese perfil lo reúne Ricardo”.



Celeridad en el caso Rigoberto



El presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Armando López, convocará esta misma semana a la primera reunión para programar un calendario de sesiones para el proceso de remoción de Rigoberto Salgado, pues se asegura que no presentó argumentos sólidos que lo eximan de responsabilidad por sus vínculos con El Ojos. La única petición de Morena es que la comparecencia sobre ese tema de su delegado en Tláhuac sea a puerta cerrada. El PRD insiste en que sea pública. ¿Qué no querrán que se sepa?



Graco, sin amigos ni aliados



Por si a Graco Ramírez le faltaran adversarios, ayer la Arquidiócesis Primada de México le pintó una raya más al tigre, al lanzarse duro y advertir que “Morelos vio cómo las esperanzas de la alternancia se vinieron abajo como castillo de naipes (…) por las oquedades del régimen perredista”. Añadió que la corrupción “pone en tela de juicio los supuestos logros ante la realidad de una sociedad apabullada por la propaganda oficial, sobre la reducción de la delincuencia”. Y remata señalando que, pese a la inconformidad, “el mandatario se pega a la silla cual lucrativo trampolín para sus más altas pretensiones políticas”. Amén.



La oportunidad en Perú



El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se ha mantenido al pendiente de lo que sucede en Venezuela, e incluso desde Japón ha condenado vía Twitter cada suceso que incrementa la crisis en el país sudamericano y celebrado las liberaciones de presos políticos. Pero será mañana, en la reunión de países miembros de la OEA para abordar la situación en Venezuela, en Lima, Perú, donde tendrá la oportunidad de fijar una postura formal acerca de lo que ocurre con el régimen de Nicolás Maduro.



Y Derbez quiere sus propios spots



Aunque el excanciller, Luis Ernesto Derbez, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, apoya la propuesta del dirigente nacional, Ricardo Anaya, para realizar spots conjuntos en aras de la unidad partidista, comentó que adicionalmente pondrá sobre la mesa una propuesta para que se otorguen también spots individuales a cada aspirante.



