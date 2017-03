Inegi, la hora del 'Jaguar' Ríos Piter

1

Confieso que estaba preocupado por la posibilidad de que el Senado de la República no estuviera a la altura en el tema de Paloma Merodio y el Inegi. Estaba, en pasado, porque Google me quitó esa mortificación.



Bueno, Google sólo fue el instrumento, el verdadero factor de esta tranquilidad es lo que ha dicho y ha escrito el senador Armando Ríos Piter, a quien llaman El Jaguar, en situaciones parecidas.



Ríos Piter es el presidente de la comisión de Población y Desarrollo, una de las dos que tendrán que evaluar si el perfil de Merodio, funcionaria de la Sedesol, cumple con los requisitos de ley para completar la Junta de Gobierno del Inegi (en este espacio he dicho que no es así, y la publicación en las últimas horas de más documentación, entregada por el Ejecutivo al Senado, lo confirma (http://bit.ly/2n9ixeB).



Van algunos hallazgos de san Google:



El 14 de diciembre de 2015, durante la comparecencia de Julio Alfonso Santaella, candidato entonces a integrarse a la Junta de Gobierno, Ríos Piter fue crítico y cuestionó al compareciente:



“Cómo podemos tener certeza de que su llegada al Inegi no va a implicar un sesgo que a final de cuentas signifique pérdida de autonomía de la institución”. Ríos Piter agregó que dado que Santaella provenía del Banco de México, que también hace mediciones, “¿qué tanto eso podría significar una distorsión en las metodologías que se aplican (en el Inegi) para hacer el índice nacional de precios al consumidor?”. (http://bit.ly/2musRAz)



Otro ejemplo. El 12 de octubre de 2015, en ocasión del nombramiento de unos ministros de la Suprema Corte, El Jaguar, en un artículo en Excelsior, reclamó candidatos de 'trayectoria profesional impecable': “En el grupo parlamentario del PRD en el Senado, consideramos que en las ternas deben considerarse perfiles de gente con trayectoria profesional impecable; ‘sin cuotas ni cuates’, como proponen las organizaciones que, en change.org, han recogido decenas de miles de firmas en apoyo a esta visión. Además de garantizar paridad de género y una auscultación amplia de las nominaciones”. (http://bit.ly/1VOylw3)



Dos meses después, en el mismo medio, rechazó una terna del presidente Peña Nieto a la SCJN:



“Después de evaluar a las tres candidatas integrantes de la terna, que envió el presidente Peña Nieto para este fin, considero que ninguna cumple con los requisitos que mandata la Constitución en términos de eficiencia, capacidad y probidad, y que por lo tanto esta terna debe ser rechazada”. (http://bit.ly/2neEc6u)



Finalmente, Ríos Piter sabe lo que está en juego. Hace tres años aplaudió las 'amplias credenciales' de los candidatos a la Junta de Gobierno, Rolando Ocampo y Félix Vélez. Agregó:



“Creo que de los funcionarios que a mí me ha tocado conocer son de los que más conocen el tema para el que están propuestos, no solamente en la parte de estadística, sino de el para qué de los números, el porqué los números son importantes y el porqué una institución como el Inegi es realmente trascendente (…). El Inegi es uno de los soportes más importantes tanto para la modernización del país como para la propia democracia; sería muy difícil que en un Parlamento, teniendo posiciones ideológicas, colores, partidarios distintos, pudiéramos tener puntos de conversación si no existiera información que nos permita tener elementos comunes en la discusión”. (http://bit.ly/2n8TFDO)



El senador Juan Carlos Romero Hicks, también uno de los que evaluará a Merodio, ha hecho públicas sus reservas. La senadora del PRI, Cristina Díaz, es soldado del presidente. Así que el voto más interesante será el de Ríos Piter. In Jaguar we trust.



Twitter: @SalCamarena



También te puede interesar:

Los ricos del 'red set' también lloran

47 cráneos en una fosa... y muchas dudas ociosas

Trump, más allá del muro