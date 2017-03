Importancia de la banca para el crecimiento

1

La banca mexicana tuvo su tradicional Convención anual en el puerto de Acapulco la semana pasada, en la cual se reconoció su relevante crecimiento de los pasados años, superior al 10% anual. Parte de la importancia de la banca deriva de su capacidad de trasladar el ahorro a la inversión. El depositar el ingreso de las personas “debajo del colchón” no tiene una función positiva en la economía, sino todo lo contrario, ya que reduce el consumo y el ingreso nacional. Lo que permite el crecimiento de los países es la inversión productiva, esto es aquella que permite un aumento en la producción futura. Los bancos tienen la capacidad de transformar el ahorro de las personas y empresas en inversión. Además, al realizar la evaluación de los diversos proyectos, sirve como “filtro” para que la inversión se realice en donde la productividad sea más elevada, apoyando así a toda la productividad nacional.



La banca en su conjunto permite la expansión del dinero, por medio de su capacidad de captar recursos del público los cuales los presta creando así un mayor ahorro que se vuelve a prestar. Si la banca no tuviera restricciones y autoridades reguladoras existe el riesgo que creciera de manera desordenada, poniendo en peligro los depósitos de los ahorradores. De aquí la importancia de los bancos centrales y las comisiones bancarias en los diferentes países. Hay que recordar que los bancos no prestan sus propios recursos, sino que la mayoría del financiamiento es el ahorro del público, por lo cual se requiere que se tenga una supervisión de que se canalice de manera cuidadosa.



El dinamismo reciente de la banca ha sido superior al de la economía en su conjunto. Por ejemplo, el saldo del financiamiento bancario al sector privado pasó del 8% del PIB al 19.5% en los pasados diez años; mientras que el financiamiento no bancario pasó del 16% al 25.4% en el mismo periodo. Entre ambos el financiamiento al sector privado, en donde se incluyen empresas y particulares, ya es del 44.8% del PIB. De este total menos del 6% se canaliza al consumo, el 10% del PIB para financiamiento de la vivienda y el restante 34.1% es para las empresas.



Aunque este porcentaje todavía es inferior al que prevalece en las economías desarrolladas, ha sido una importante base para apoyar el crecimiento nacional.



Existe la creencia que el mexicano no ahorra, lo que es un freno para el dinamismo de la economía, pero los datos desmienten este supuesto, ya que el Ahorro Financiero representó el 77.7% del PIB en diciembre pasado, muy superior al 37.3% que se tuvo al final del año 2000. La diferencia entre el ahorro financiero y el financiamiento que se otorga al sector privado es lo que se canaliza al sector público, principalmente por medio de la emisión de deuda para financiar su déficit fiscal.



Así, los valores emitidos por el sector público representan el 38% del PIB, siendo el segundo concepto de financiamiento en la economía y muy superior a su relevancia dentro de la misma. De aquí la importancia de reducir el desequilibrio de las finanzas públicas, lo que permitiría canalizar mayores recursos a las empresas, que a su vez reducirían las tasas de interés que cobran los bancos.



En la Convención de la ABM destacaron las intervenciones del académico de Harvard, Ricardo Hausmann y del general retirado Colin Powell, quienes desde diferentes enfoques enfatizaron la importancia de la inmigración en el desarrollo de las naciones, con énfasis en el caso de los Estados Unidos. Por su parte, el gobernador del Banco de México fue muy aplaudido al reconocerle su capacidad al frente de esa institución, la cual ha podido mantener baja la tasa de inflación en México, a pesar de los shocks externos sufridos en los pasados meses.



