Acuerdo intermedio para el fiscal

Manlio Fabio Beltrones, en tres ocasiones diputado federal y en dos senador, toca un punto fundamental en la discusión del pase automático de procurador a fiscal en las cámaras:



“Creo que no debes desaparecer nada si no tienes cómo sustituir o, sustituirlo por otra fórmula, porque lo peor que podía pasar en el futuro es que tuviéramos una Fiscalía sin fiscal”.



Y este es un punto crucial en la discusión, ya que a casi tres años de aprobada la reforma constitucional todavía no existe el reglamento de cómo se va a elegir al fiscal general de la República y con la falta de acuerdos podría quedar una Fiscalía acéfala y ese sí sería un grave problema.



Por lo que habría un vacío jurídico que dejaría al país en el limbo en un tema fundamental.



La opción podría ser dar un año a Raúl Cervantes y ya que se acabe la confrontación por las elecciones federales aprobar el método de elección del fiscal y posteriormente elegirlo.



Y respecto a si el actual procurador, Raúl Cervantes, debe ser el fiscal, dejó de lado la situación personal y se refirió a los hechos legales al señalar que “es un tema que ya lo resolvió en su momento el Senado, votándolo casi unánimemente, hoy creo que hace falta un acuerdo político para darle viabilidad a lo que es una fórmula. Estoy convencido que lo que menos nos conviene es tener a un procurador o a un fiscal en la incertidumbre, porque México lo que necesita es una gran solidez institucional”.



Finalmente casi todos han coincidido en que las cartas credenciales de Cervantes Andrade lo avalan profesionalmente sin lugar a dudas y su problema es la cercanía con el Presidente de la República.



Y tenemos que reconocer que Beltrones, viejo lobo de mar, es muy acertado políticamente y, como muestra, la decisión del INE de tumbar el candado antichapulines porque viola el derecho constitucional a ser votado, aprobado en la pasada XXII Asamblea Nacional.



Al día siguiente de que se aprobó en la Mesa de Estatutos, Beltrones se refirió al tema y dijo exactamente eso, que no soportaría ni un amparo, ni la revisión de los documentos básicos por parte del INE.



MAM SERÁ CANDIDATO

Pase lo que pase con el Frente PAN-PRD-MC, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México será al menos precandidato presidencial y aprovechará para darse a conocer por todo el país.



El contendiente más fuerte del PRD para este cargo es sin duda el jefe de Gobierno de la Cuidad de México, quien ha dejado atrás por mucho, a Silvano Aureoles, pero, como buen defensor del Frente está dispuesto a ceder esa posición si le ganan los panistas o algún candidato ciudadano.



De cualquier forma, en la Jefatura de Gobierno todos están conscientes de que, ya sea por unos meses o hasta el final del mandato, habrá un interino y para ello todavía se perfilan tres suspirantes que dependen al cien por ciento de la decisión de su jefe.



En la contienda siguen fuertes, Patricia Mercado, secretaria de Gobierno, quien tiene el respeto de su jefe, pero no demasiada cercanía; José Ramón Amieva, muy cercano y en una posición fundamental al ser secretario de Desarrollo Social, y Luis Ernesto Serna, su secretario particular y sin duda el más cercano, pero con un pequeño problema, es tan importante para Mancera que se puede convertir en pieza fundamental en su campaña.



***



Algunos políticos consideran que Andrés Manuel López Obrador se equivocó al no permitir que sus diputados votaran el martes por la instalación de la Mesa Directiva, ya que sería un fuerte golpe a la alianza que busca pararlo en sus aspiraciones presidenciales, pero suena a demasiado pragmatismo.



