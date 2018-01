Acredita Oficina de Patentes de EUA impacto en la economía

1

El estudio publicado conjuntamente por la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) y la Economics and Statistics Administration sobre la relación entre la Propiedad Intelectual y la Economía no solo es revelador de estrategias y tendencias seguidas por las empresas que usan derechos de este tipo en forma intensiva, sino que constituye una eficiente guía para el diseño de políticas públicas en estas materias, particularmente útil para países de economías emergentes.



Una de las grandes ventajas del estudio es la periodicidad con que es realizado (su primera versión corresponde al 2012), ya que permite identificar la forma en que las gráficas se mueven de un periodo a otro, arribando a conclusiones sorprendentes sobre las diferencias existentes entre industrias que usan de manera intensiva derechos de autor, de patentes y de marcas, frente a las llamadas industrias tradicionales. El reporte arroja hallazgos significativos que no se limitan al impacto de la propiedad intelectual en el desempeño de las empresas, sino que genera información novedosa sobre la persistente vinculación de estos derechos con el valor agregado, los empleos y los salarios.



En ese renglón, una de las conclusiones sostiene que el conjunto de las 81 industrias identificadas como usuarias intensivas de Propiedad Intelectual generan casi 46 millones de empleos en ese país, con crecimientos cercanos al 3 por ciento anual. Similar comportamiento manifiesta el efecto de este grupo de corporaciones en el producto interno bruto, el cual creció a razón de 2 por ciento desde el primer año de mediciones (2010), para una participación total de 40 por ciento en el año 2016. En esos renglones, empresas de nuevas tecnologías, automotrices, farmacéuticas y de comunicaciones destacan de manera significativa.



En salarios, las empresas que patentan y usan derechos de autor en forma dominante pagan 30 por ciento más que el resto de las industrias, lo que se explica por las utilidades superiores que obtienen a partir de los derechos monopólicos que su propiedad intelectual les garantiza.



El rubro de ingresos por licenciamiento también revela incrementos notables, llegando a cifras cercanas a 120 billones de dólares, del total que las 28 empresas líderes en esta actividad facturaron en 2016. En los ingresos por regalías participan empresas que otorgan franquicias, licencias de marcas y personajes, películas y software, así como licenciamiento de patentes y secretos industriales.



La lectura más importante del estudio es la que confirma que la utilización intensiva de derechos de propiedad intelectual es un factor con un impacto decisivo para el crecimiento robusto y sano de cualquier economía. Este contundente resultado es todo menos novedoso. Todos los estudios y mediciones desarrollados desde diversas perspectivas siguen arribando al mismo lugar: la creatividad y la innovación, en un ecosistema de protección y estímulo, constituyen una ruta confiable y promisoria hacia el desarrollo.



