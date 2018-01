​Estas empresas ligadas a los ‘gurús de Trump’ dan internet ‘gratis’ en Xochimilco

El internet llegó a la comunidad de Tizilingo, Xochimilco, antes que la electricidad, el drenaje y el agua potable, gracias a dos empresas vinculadas a Cambridge Analytica (CA), firma que se autodenomina como “el cerebro atrás de la elección de Donald Trump” y que tiene operaciones en México desde 2016.



Esta comunidad con menos de 200 habitantes es solo uno de los puntos a los que Mowisat, una empresa que asegura conectar a zonas rurales con WiFi, y la startup Pig.gi, que recolecta datos de usuarios (con su consentimiento), pretenden llegar antes de las elecciones de 2018.



Cambridge Analytica y Mowisat comparten oficinas. En las páginas de internet de ambas empresas aparece que su ubicación es Calle Bahía de las Palmas no. 1, en la colonia Verónica Anzures.



Además, quien se presenta en LinkedIn como la jefa de operaciones de CA en el país, Arielle Karro, ha hecho publicaciones para ofrecer al menos un puesto en Mowisat.



INTERNET POR DATOS



Arely Rodríguez, una habitante de Tizilingo, toma su teléfono, un viejo y roto smartphone de gama baja, enciende la red WiFi del aparato y selecciona la red de “Mowisat Xochimilco”, la única disponible en la zona. Acepta los términos y condiciones, sin leerlos.



"Para abrirla te pide que ingreses un correo electrónico, te pide tu nombre y un número telefónico; cuando das tu número de teléfono te llega un mensaje de texto con un código para que ingreses y supongo que es la garantía de que estás activo", contó Arely, quien hace cinco meses no tenía acceso a la red.



La primera vez que Arely y los demás habitantes se conectaron a internet fueron invitados a descargar la aplicación de Pig.gi., una empresa que ofrece recargas de tiempo aire gratuito a cambio de que el usuario permita desplegar publicidad en su teléfono y conteste encuestas.



La estrategia queda explicita en el contrato de términos y condiciones, donde los usuarios consienten la recopilación de información para identificar grupos y perfiles: “El Usuario permite expresamente recopilar información para la realización de seguimiento de tráfico, con intención de identificar grupos y perfiles de usuarios, así como para fines de orientación publicitaria”, se lee en su página.





100 PUNTOS EN TRES MESES



Isaac Phillips, cofundador de Pig.gi, explicó en entrevista que su compañía adquirió un algoritmo de Cambridge Analytica, pero negó que los datos sean entregados a sus socios. “Nadie tiene acceso a nuestra base de datos”, aseguró.



En un comunicado del 13 de julio de 2017, Cambridge Analytica publicó en el portal de su división política “CA Policial” el anuncio de su alianza con la firma mexicana, en el que señaló que ayudaría a Pig.gi con “el manejo y análisis de datos, incluida la ciencia del comportamiento”.



Phillips dijo que junto con Mowisat pretenden llegar a los 100 hotspots o puntos de conectividad en el país, en los próximos tres meses. Mientras que Mowisat presume en su página de internet 170 mil puntos de internet satelital.



Mowisat es un holding fundado en 2016 por dos mexicanos que aparecen en los ‘Panama Papers’ y ‘Paradise Papers’: Mauricio Treviño Zambrano y Marcelo Zambrano Alanís. Ese mismo año, Mercom Capital Partners, un fondo dedicado a la minería y energía, adquirió el 16 por ciento de Mowisat.



Phillips rechazó que monitoreen las preferencias políticas de sus clientes. Pero en julio de 2017, Pig.gi realizó una encuesta política, como lo informó Bloomberg el 22 de julio de 2017. El sondeo reveló que el 49 por ciento de sus usuarios se inclinan por Andrés Manuel López Obrador, secundado por Margarita Zavala con 18 por ciento.



"Nosotros hacemos muchas encuestas para saber qué piensan nuestros usuarios. Eso fue una encuesta que nosotros hicimos a nuestros usuarios y se la liberamos a Bloomberg para que ellos pudieran decir qué dicen nuestros usuarios. Pig.gi existe para dar voz a sus usuarios y a cambio les damos conectividad", explicó Phillips.





“LA GENTE NO HA VALORADO LO QUE VALEN SUS DATOS”





El director de Mente Digital, Guillermo Perezbolde, opinó que México es un terreno fértil para este tipo de empresas digitales porque les permite tener información fresca y actualizada sobre los hábitos de los usuarios a cambio de recompensas.



“Si no te doy nada, pero te pido tus datos no me los vas a dar; tengo que darte algo para que aceptes darme tus datos. Y la gente no ha valorado lo que valen sus datos, lo que vale su información”, consideró Perezbolde.



"Hemos escuchado que la data es el petróleo del siglo XXI: y sí lo es. Pero, como todo petróleo, se tiene que refinar", dijo Jesús Ramos, catedrático en integración de datos del ITAM.



La antena de internet en Tizilingo se ubica en la tiendita de 'doña José'. Los pobladores pagan 10 pesos por una hora de conectividad intermitente, ya que el voltaje irregular de electricidad impide el uso óptimo del servicio.



“Como no tenemos luz, no funciona el internet de manera correcta. Entonces, son lapsos, una hora estamos bien, dos horas tal vez, y posteriormente el resto del día estamos incomunicados”, dijo Gustavo Rodríguez, quien llegó a vivir al lugar hace alrededor de 11 años.



Esta pequeña y remota comunidad ahora tiene internet, pero queda la duda sobre exactamente qué uso se les dará a sus datos.