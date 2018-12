No debí usar la palabra 'mezquinos', debí haber dicho 'canallas': AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, abordó este jueves la polémica generada por el motivo de su ausencia en la ceremonia luctuosa de Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, que atribuyó a un "ambiente mezquino" creado a propósito por "los conservadores".

"Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije, a los que promueven el odio. A lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos, desgraciadamente, de canallas", afirmó en conferencia de prensa.

De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, uno de los significados de la palabra 'mezquino', que proviene de la palabra del árabe hispánico miskín, que a su vez surge de la palabra del árabe clásico miskīn, es "falta de generosidad y nobleza de espíritu".

El mandatario declaró el miércoles que decidió no asistir a la ceremonia en honor de Alonso y Moreno Valle, quienes fallecieron en un accidente aéreo a inicios de esta semana, para no caer en provocaciones.

"No me gusta andar por las ramas (...) ayer había un ambiente ex profeso que crearon los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actúan de manera muy mezquina (...) Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezaron ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que represento.

"Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación", agregó.

El comentario fue criticado por usuarios en redes sociales, que calificaron las palabras del presidente como parte de un discurso divisorio.