No asistí a ceremonia luctuosa en Puebla por 'ambiente mezquino' creado por 'conservadores': AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró este miércoles que su ausencia en la ceremonia luctuosa de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y el senador de la República, Rafael Moreno Valle, obedeció a lo que calificó como un "ambiente mezquino" creado por "los conservadores".

"No me gusta andar por las ramas (...) ayer había un ambiente ex profeso que crearon los conservadores de siempre, no todos, pero una minoría, que actuán de manera muy mezquina (...) Sí hay un grupo muy mezquino que en redes sociales empezaron ayer a hablar de la responsabilidad del Gobierno que representó

"Para no hacerles el juego a estos provocadores mezquinos, decidí actuar de manera prudente, no caer en ninguna provocación", agregó.

Durante la ceremonia luctuosa de Alonso y Moreno Valle en la Plaza de la Victoria, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobierno, quien encabezó la comitiva que representó al Gobierno federal, recibió gritos de "asesina" y consignas de "justicia" mientras se dirigía a formar parte de la primera guardia de honor.

La funcionaria recibió rechiflas y gritos de “fuera” de algunos de los presentes luego de que el jefe de oficina del Gobierno estatal, Luis Banck Serrato, diera un discurso en el que exigía que se esclareciera la muerte de ambos políticos y enfatizara la exigencia de que hubiera justicia.

A estos reclamos hizo referencia Sánchez Cordero, quien señaló que el "pequeño grupo de manifestantes" que profirió esos gritos estaba en su derecho de manifestarse.

"Por mi parte íbamos (en representación del Gobierno federal) con la transparencia y la conciencia tranquila y eso fue lo que manifestamos", dijo este martes.

La secretaria de Gobernación declaró que asistió a la ceremonia luctuosa para transmitir las condolencias de la administración federal para el Gobierno y los ciudadanos de Puebla.

Martha Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y el senador de la República, Rafael Moreno Valle, murieron en la tarde del lunes en un accidente aéreo.

El helicóptero en el que se transportaban se estrelló cerca de la comunidad de Santa María de Coronango, lo que ocasionó la muerte de la pareja y de los dos tripulantes de la aeronave, además del asistente del senador.

Alonso había tomado protesta como gobernadora de Puebla el 14 de diciembre, por lo que llevaba 10 días en el cargo, mientras que su esposo, el senador Moreno Valle, era el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara alta.